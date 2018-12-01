АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Культурный центр «Бактрия» приглашает на шестой Квартирник, который состоится в 18:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ДЕКАБРЯ
1997 – В Душанбе в ходе операции спецслужб ликвидирован главарь преступной группировки Ризвон Садиров.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ДЕКАБРЯ
1908-1974 – родился писатель, драматург и переводчик, автор многочисленных пьес, фельетонов и рассказов Самад Гани. Его книга «Шахнаме» Фирдоуси и Чернышевский» признана книгой года.
1918 – родилась актриса театра Хайри Усмонова.
1938 – родился доктор медицинских наук профессор Хамдам Рафиев.
1948 – родилась заслуженная артистка Таджикистана, актриса театра Шарофат Рашидова.
1950 – родился заслуженный работник Таджикистана Абдулхафиз Азизов.
1964 – родился литературовед Боймурод Шарифзода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 1-6 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем -1+1 тепла.
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