АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В посольстве Германии в Таджикистане состоится ежегодная рождественская ярмарка с 13:00 до 17:00. Цена входного билета для взрослых – 20 сомони, для детей до 12 лет – 10 сомони.

- На мотодроме Мехробод в районе Рудаки состоится Чемпионат Таджикистана по мотокроссу, инициатором которого выступает Организация содействия обороне (ДОСААФ).

- В культурном центре "Бактрия" состоится показ художественного фильма "Дневной свет", вход свободный, возрастное ограничение: 21+. Начало в 14:00.

-В Гонконге стартует Кубок Азии по дзюдо. Таджикистан будут представлять Сомон Махмадбеков и Хаёмиддин Джабаров в весовой категории до 73 кг.

- В Ташкенте стартует отборочный турнир Чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных (U-20) в зоне «Центральная Азия». 2 декабря сборная Таджикистана сыграет с командой Кыргызстана. Начало в 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом.

1926 – Первый Всетаджикский учредительный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

1957 – Вошла в строй Душанбинская чулочно-носочная фабрика (ныне АО «Нафиса»).

1994 – Создании миссии наблюдателей ООН в Таджикистане.

1997 – В Худжанде состоялась презентация совместного таджикско-корейского предприятия «Kabool Tajik Textiles» по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовых тканей.

2002 - Соглашение о партнерстве по сокращению бедности подписали правительство Таджикистана и Азиатский банк развития.

2006 - В Душанбе открыто представительство одного из крупнейших коммерческих банков Казахстана - «Казкоммерцбанка».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ДЕКАБРЯ

1940 – родился доктор медицинских наук профессор Усмон Расулов.

1941 – родился доктор биологических наук Кимёчон Нимадчонова.

1946 – родился композитор Кудратулло Яхьёев.

1951 – родился журналист Шохтолиб Шохкосимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3 , днем 0-5 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.