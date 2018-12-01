АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В посольстве Германии в Таджикистане состоится ежегодная рождественская ярмарка с 13:00 до 17:00. Цена входного билета для взрослых – 20 сомони, для детей до 12 лет – 10 сомони.
- На мотодроме Мехробод в районе Рудаки состоится Чемпионат Таджикистана по мотокроссу, инициатором которого выступает Организация содействия обороне (ДОСААФ).
- В культурном центре "Бактрия" состоится показ художественного фильма "Дневной свет", вход свободный, возрастное ограничение: 21+. Начало в 14:00.
-В Гонконге стартует Кубок Азии по дзюдо. Таджикистан будут представлять Сомон Махмадбеков и Хаёмиддин Джабаров в весовой категории до 73 кг.
- В Ташкенте стартует отборочный турнир Чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных (U-20) в зоне «Центральная Азия». 2 декабря сборная Таджикистана сыграет с командой Кыргызстана. Начало в 16:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ДЕКАБРЯ
Всемирный день борьбы со СПИДом.
1926 – Первый Всетаджикский учредительный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
1957 – Вошла в строй Душанбинская чулочно-носочная фабрика (ныне АО «Нафиса»).
1994 – Создании миссии наблюдателей ООН в Таджикистане.
1997 – В Худжанде состоялась презентация совместного таджикско-корейского предприятия «Kabool Tajik Textiles» по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовых тканей.
2002 - Соглашение о партнерстве по сокращению бедности подписали правительство Таджикистана и Азиатский банк развития.
2006 - В Душанбе открыто представительство одного из крупнейших коммерческих банков Казахстана - «Казкоммерцбанка».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ДЕКАБРЯ
1940 – родился доктор медицинских наук профессор Усмон Расулов.
1941 – родился доктор биологических наук Кимёчон Нимадчонова.
1946 – родился композитор Кудратулло Яхьёев.
1951 – родился журналист Шохтолиб Шохкосимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3 , днем 0-5 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.
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