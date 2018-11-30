Сегодня, 1 декабря, исполняется ровно два месяца, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил Ёдгора Файзова исполняющим обязанности председателя Горно-Бадахшанской автономной области.
Прежний председатель ГБАО Шодихон Джамшед указом президента 23 ноября был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ.
Смена руководства области произошла после визита главы государства в сентябре этого года в ГБАО.
15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО по итогам своего рабочего визита Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.
Президент дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала.
По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.
А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда.
Что произошло за два месяца?
С момента назначения и. о. председателя ГБАО Ёдгор Файзов провёл несколько встреч с представителями правоохранительных и силовых структур, активом области, молодёжью и духовенством.
На одной из таких встреч, которая состоялась 16 октября, Ёдгор Файзов выразил надежду на то, что вокруг него, как главы ГБАО, состоится консолидация здравых сил области.
Он подчеркнул, что сегодня в ГБАО нет такой силы, которая противостояла бы правительству страны.
Файзов также выразил сожаление тем, что некоторым молодым жителям ГБАО «промыли» мозги.
Тогда же он заявил, что для наведения порядка и обеспечения верховенства законов на территории области месячный срок недостаточен.
«Мы в обязательном порядке выполним поручения президента, но для этого нужно время», - заявил Файзов.
Уже 6 ноября Файзов вновь встретился с жителями Хорога, которые вышли на митинг. За день до этого в городе произошёл инцидент с применением оружия. Он выслушал горожан, и пригласил все стороны конфликта собраться на следующий день, детально обсудить все обстоятельства произошедшего и пообещал, что для расследования причин стрельбы в Хороге будет создана спецкомиссия.
К вечеру 6 ноября собравшиеся на митинг жители Хорога разошлись, и на данный момент, по словам источников из числа жителей административного центра ГБАО, в городе все спокойно.
«На дорогах стало больше порядка»
Житель Шугнанского района Зокир считает, что два месяца - это маленький срок, и пока рано делать какие-то выводы. Но, по его словам, уже видны результаты работы нового председателя.
«На дорогах стало больше порядка. Раньше молодёжь гоняла на затемнённых машинах. Были и пьяные за рулём. Сейчас уже движение урегулировано. Дороги постоянно обрабатывают противоскользящими реагентами. Насколько, я знаю, школы полностью подготовлены к зиме. Нет проблем со светом», - отметил собеседник.
Сабзина, жительница Хорога, в интервью с нами также отметила положительное урегулирование вопроса с движением автотранспорта:
«Я живу недалеко от Хорога, и каждый день езжу в центр. Наши мужчины в большинстве своём, не «лихачат» за рулём. Всё-таки горные дороги. Да и знаем все друг друга. Но были и такие, кто ездил на затемнённых машинах без номеров, и не совсем по правилам. Сейчас честно, стало получше».
Сабзина с сожалением отметила, что в Хороге нет современной библиотеки:
«Раньше в городе были «Книжные шкафы». Любой желающий мог взять бесплатно книгу, почитать её и вернуть. Было бы здорово ещё раз попробовать открыть такие «Книжные шкафы», ну и, конечно же, открыть библиотеку, в которой была бы собрана коллекция лучших мировых произведений».
Еще одна женщина – пенсионерка Бегимо, считает, что за два месяца в Хороге произошли значительные изменения:
«В городе нормализировалось движение транспорта, нет машин с незаконными тонировками, снизился уровень преступности. Обстановка в городе нормальная. Теперь на улицах Хорога не наблюдаются пробок и мы этому очень рады».
Она отметила, что в Хороге население живет повседневной жизнью, в городе чувствуется спокойствие, люди смотрят с надеждой в будущее и уверены в том, что в городе наконец-то наступит мир и покой.
Учительница английского языка Зарнигор Шанбиева отмечает:
«Местный базар обогащён всеми нужными продуктами. Руководящие кадры заняты нужными для населения проблемами, что радует».
«Нам не до споров»
Между тем, ее коллега - учительница одной из школ Шугнанского района, за эти два месяца не заметила каких-либо существенных изменений.
«Живём, как и жили. Зарплата та же. Проблемы те же. Что при старом раисе, что при новом, свои проблемы решаем сами. Привыкли уже рассчитывать только на свои силы. В школе те же зарплаты, на которые в нашем горном крае, где продукты в разы дороже чем в других регионах страны, много себе не позволишь», - говорит Давлатмо, и тут же добавляет, что от нового председателя ничего не ждёт: «Слава богу, дети уже большие, вот они мне и помогают».
Ещё один житель Шугнанского района ГБАО по имени Кадамшо, отметил, что живёт далеко от Хорога, на Востоке Памира. Там свои заботы и проблемы:
«Нам не до этих споров было. Лето у нас короткое. Надо много работать на земле, что бы она тебе хоть что-то дала. Нам не до митингов и не до споров. Свет у нас есть, дорога открыта. С голоду не помираем. Вот чего у нас не было, и нет, так это работы для наших детей. Вот посмотрите, кто остался в кишлаке? Малыши да старики. Молодёжь уезжает на заработки в Россию».
«Радует то, что поработав в России, накопив деньги, люди начинают потихоньку возвращаться в Бадахшан. Строят дома, заводят семьи. Что бы тут не происходило, дом есть дом. Надо здесь наводить порядок. Давать людям работу и возможность для самореализации. Вот сейчас над чем надо думать Файзову», - отмечает Кадамшо.
Файзов станет главой области
Уже 5 декабря в Хороге состоится очередная сессия областного совета народных депутатов ГБАО. Главным вопросом повестки дня сессии является избрание главой области Ёдгора Файзова, которого президент Эмомали Рахмон назначил на эту должность 1 октября с приставкой «исполняющий обязанности».
Ёдгор Файзов в скором времени может также занять кресло нового сенатора от ГБАО, заместителя спикера верхней палаты парламента страны.
Досье "АП": Ёдгор Файзов родился в 1961 году в Шугнанском районе ГБАО. Окончил ветеринарное отделение Таджикского аграрного университета в 1984 году. С октября 1984 года по октябрь 1986 года - специалист сельскохозяйственного департамента администрации ГБАО.
С октября 1986 года по август 1993 года - заведующий отделением, первый секретарь Хорогского горкома, первый секретарь комитета Комсомола ГБАО.
С августа 1993 года по октябрь 2001 года - заместитель генерального директора Программы поддержки развития горных сообществ (MSDSP), а с октября 2001 - 2004 гг. - Генеральный директор Фонда Ага-хана (проект в сфере сельского хозяйства).
С октября 2004 до момента назначения главой области в 2018 году - исполнительный директор Фонда Ага Хана в Таджикистане.
Женат, имеет 4 детей.
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