Преподаватель недоволен учеником, ученик в оппозиции к учителю, родители в претензии к педагогу... Почему в школах Душанбе традиционные отношения между учителями и учениками исчезли, а новые не появились.
Рассказ бывшего педагога
Жительница Душанбе Зарина Саидова (фамилия изменена) почти десять лет работала учительницей в школе. Сейчас занимается торговлей на рынке.
- После пединститута я несколько лет работала в детском саду. Затем устроилась в школу, - рассказывает она. - Я всегда мечтала стать учительницей, так как хорошо помню свои школьные годы, как мы с восхищением и уважением относились к нашим учителям.
Родители мои – педагоги, и это тоже сыграло немаловажную роль. Но после года работы в школе от энтузиазма не осталось и следа.
Классы переполнены, с воспитанием у многих учеников большие проблемы, а уровень знаний вызывает лишь сожаление. При этом зарплата невысокая, а требования большие. А тут еще различные мероприятия, на которые мы должны обеспечить участие своих учеников. На подготовку к занятиям, на работу с учениками времени остается совсем мало.
Родители отошли от воспитания своих детей, не следят за их успеваемостью и появляются лишь тогда, когда их дети жалуются на грубое отношение со стороны учителей. А школьники, чувствуя поддержку за спиной, ведут себя еще наглее, грубят.
Конечно, не все ученики такие, но достаточно двух-трех подобных «героев» в классе и срыв твоего урока обеспечен. Я долго терпела все это, но когда начала замечать, что уже не могу управлять своими нервами, решила уйти из школы. Вседозволенность со стороны учеников, неуважение со стороны родителей и не всегда оправданные требования со стороны руководства - не те условия для того чтобы воодушевлённо заниматься педагогической деятельностью.
Родитель: Современная молодёжь не будет молчать
У жителя столицы Музаффара в семье два школьника – сын и дочь.
- Сын учится в восьмом классе. Раньше он был в числе отличников. Но с 6-7 класса, когда количество дисциплин стало увеличиваться, а темы стали сложнее, успеваемость сына по некоторым предметам стала постепенно снижаться. Я начал интересоваться, в чем причина.
Учеников много, преподаватели не успевают проверять, кто освоил урок, кому что непонятно. Когда начинаешь переспрашивать, грубят, говорят, надо слушать внимательнее. Пришлось брать дополнительные уроки в частных курсах. Лишние расходы, а что поделать, - сетует он.
Саида, жительница Душанбе, недовольна отношением учителей к школьникам.
- Моя дочь – девятиклассница. Я стала замечать, что в последние месяцы к урокам истории и биологии она не проявляет интерес, хотя всегда была в числе отличниц. «У нас был замечательный учитель по истории, но он ушел из школы, - объясняет дочь. - Вместо него назначили другого преподавателя. Видно, что у него самого не хватает знаний. Заставляет списывать темы с книги, не может ответить на вопросы. Ребята смеются над ним, а он злится, оскорбляет их, и нас тоже в придачу».
Не сложились отношения у дочери и с учительницей биологии. Как-то во время перерыва она пошла в туалет и немного опоздала на урок. Так преподаватель такое наговорила ей, что дочь была в шоке. Не удержавшись, она тоже ответила ей резко. После этого отношения учительницы с дочкой испортились. Она придирается к ней, задает трудные вопросы, иногда по уже давно пройденным темам.
Я хотела пойти к директору, но дочь не согласилась, говорит, будет хуже. К сожалению, из-за низкой зарплаты, других проблем, многие учителя-профессионалы уходят из школ, а их места занимают те, кто имеет диплом преподавателя, но так и не стали педагогами. Вот и учат теперь наших детей, кто попало, и как попало, хотя, конечно, есть и исключения, а молодежь все это видит и отвечает тем же. То есть, если учитель на них орет или унижает, оскорбляет, то современные дети уже не будут молчать, – поделилась своими проблемами женщина.
Кто виноват?
Низкий статус педагога остается актуальной проблемой для многих стран мира.
- К сожалению, низкий уровень образования абитуриентов - будущих педагогов, невысокое качество учебного процесса в педагогических вузах не способствуют приходу в школы настоящих учителей, - считает психолог Фируза Мирзоева.
Многие абитуриенты выбирают профессию педагога по принципу «хоть куда, лишь бы поступить», а не по призванию. Жизнь показывает, что сейчас место учителя может занять почти каждый, но быть настоящим учителем способны далеко не все.
По словам эксперта, Минобразования никак не помогает переломить эту ситуацию.
- К сожалению, сейчас данное ведомство больше занято второстепенными вопросами, такими как, соблюдение учениками формы одежды, запрет на ношение мобильников в школах, привлечение школьников и студентов к праздничным мероприятиям и тому подобное. Естественно, все эти требования передаются директорам школ, а те, в свою очередь, возлагают решение этих задач на учителей. Преподаватели вынуждены в этом случае часто конфликтовать с учениками. Страдает от всего этого образовательный процесс, падает авторитет учителя, ухудшаются отношения между преподавателем и учеником, - говорит Мирзоева.
Сложности в отношениях между учителем и учеником – явление не новое. Но, по мнению педагога с 30-летним стажем Шарофа Мухиддинова, раньше эта проблема не стояла столь остро.
По его словам, неуважительное отношение общества к учителю сказывается и на отношении к нему детей.
- Кто виноват в том, что дети могут по-хамски вести себя с учителями? Сами учителя? Думаю, не только они. Виноваты все. Учителя, которые мало заботятся о своем профессиональном росте и человеческом достоинстве. Родители, которые забывают о том, что воспитание ребенка - это, прежде всего их дело.
Виновато общество, которое принизило статус учителя. И все, в той или иной мере страдают от сложившейся ситуации.
Встает вопрос: «Что делать?». И тут, на мой взгляд, всем стоит начинать с себя, - считает педагог.
Как расположить к себе учителя и подружиться с учениками
Если между учеником и учителем нет взаимопонимания - это порождает огромные проблемы в процессе обучения. Но говорить о том, что кто-то из них плох, учитель или ученик, не стоит. Просто нужно попытаться наладить мосты понимания между ними.
Как это сделать? Эксперты предлагают рассмотреть это с точки зрения учителя и ученика.
Учитель
Своё мнение об учителе ученики складывают в течение первых пяти минут знакомства. Поэтому нужно хорошо подготовиться и соблюдать следующие правила:
- внешний вид - безупречный. Это не значит, что на учителе должна быть дорогая одежда, но аккуратная, деловая и с модным аксессуаром - обязательно. Причёска классическая, даже если вы её не любите:
- речь - уверенная, спокойная, размеренная. Это внушает доверие и уважение, и дети интуитивно оценят вас как лидера;
- отношение - доброжелательное, без суеты и многословности. Нельзя допускать панибратства и попустительства, только уважение и демократизм.
В повседневной деятельности преподаватель должен принимать учеников такими, какие они есть. Учитель не должен выделять кого-либо из учеников, все должны чувствовать его внимание. Хорошо, если он часто будет признавать успехи своих учеников.
Для одного это будет отлично выполненная работа, а для другого, вовремя сданное домашнее задание или победа в спортивном соревновании. Главное, в каждом найти то, за что можно смело похвалить. Если концентрироваться только на позитивных качествах каждого учащегося, постепенно негативные нивелируются. Это очень важно!
Ученик
- Уроки в первые дни обучения нужно готовить с особой тщательностью, потому что каждого ученика учитель оценит во время первого ответа у доски. Часто говорят: «Сначала вы работаете на пятёрки, потом пятёрки работают на вас» и это действительно так.
- Всегда будьте корректны, даже если вам кажется, что учитель вас не понимает, знайте, криком и нервами вы ничего не добьётесь, аргументируйте свою позицию спокойно. Часто в таких аргументированных беседах может выясниться, что неправы именно вы. Но бывает так, что и учитель может разделить вашу точку зрения.
- Ведите себя в школе в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Свою индивидуальность лучше выражать во внеурочное время.
- Вовремя и полностью готовьте домашнее задание, вы же ходите в школу учиться.
- На уроках ведите себя спокойно.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Густариши ҳамкориҳои гумрукичёни Тоҷикистону Афғонистон
Роҳбари Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҳисоби худаш бунгоҳи тиббӣ сохт
Милитсия даракдиҳии ҷабрдидагонро аз қаллоб дар Суғд дархост дорад
Идомаи лоиҳаи Tcell доир ба тавсеа ва тақвияти шабака дар саросари Тоҷикистон
Арчаи солинавии Душанбе баландтарин дар таърихи Тоҷикистон
Дурахш ва асолат. Муаррифии маҷмӯаи “Кӯҳистон”-и занони ҳунарманди Зарафшон
Рустами Эмомалӣ пули таъмиру навсозишудаи назди автовокзалро ба истифода дод
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон доир ба тақвияти муборизаи муштарак зидди маводи нашъаовар
Чакани тоҷикӣ ба Рӯйхати мероси фарҳангии ЮНЕСКО ворид шуд
Дар нони самарқандии “Гала Осиё” чӣ сирре нуҳуфта аст?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста