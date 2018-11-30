Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил долгосрочный кредит на сумму 1.1 млн. долларов США АОЗТ «Агротехсервис» для реализации стратегического плана по локализации сборки сельскохозяйственной техники в Таджикистане и экспорту готовой продукции на внешние рынки.
Средства кредита будут использованы на приобретение современного оборудования для сборочных цехов. Кредитное соглашение подписали Джалолидин Нуралиев, директор АОЗТ «Агротехсервис» и Айтен Рустамова, глава Представительства ЕБРР в Республике Таджикистан.
Благодаря донорской поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР (донорами которого являются Италия, Китай (Тайбэй), Люксембург, США, Швейцария, Швеция и Южная Корея, Япония) в компании, расположенной в городе Гиссар и занимающейся сборкой сельскохозяйственной техники, был реализован проект по улучшению финансового управления и отчетности. Также в настоящее время проходят мероприятия по улучшению операционной и управленческой деятельности компании.
«Поддержка частного сектора, в особенности аграрной отрасли - столь важной для развития экономики страны, является приоритетом деятельности ЕБРР в Таджикистане. Необходимость модернизации парка сельскохозяйственной техники давно назрела, и мы очень рады, что можем участвовать в решении этой задачи. Локализация сборки техники, перспективы экспорта и обучения за рубежом также открывают новые возможности для Таджикистана и местных специалистов», - отметила глава представительства ЕБРР в РТ Айтен Рустамова.
«Мы рады поддержать дальнейшее развитие АОЗТ «Агротехсервис», так как компания является ведущим частным предприятием аграрной отрасли Таджикистана», - подчеркнул Андрей Жиронкин, представитель департамента агробизнеса ЕБРР.
Директор АОЗТ «Агротехсервис» Джалолидин Нуралиев отметил востребованность новейшей сельскохозяйственной техники в Таджикистане: «В республике остро ощущается нехватка современной сельскохозяйственной техники. Локализация сборки позволит нам решить данную проблему. Также локализация и сотрудничество с производителями техники из Беларуси позволит нам подготовить новых технических специалистов, которые будут обладать достаточной квалификацией для обслуживания нового парка сельскохозяйственной техники в стране».
Компания «Агротехсервис» была основана в 2003 году. Ранее она занималась поставками техники для агропромышленного комплекса республики - тракторов марки «Беларусь» производства Минского тракторного завода, а также колесных и гусеничных тракторов марки «ХТЗ» производства Харьковского тракторного завода.
С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.
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