Укрепление взаимодействия милиции и населения для обеспечения охраны и безопасности сообществ было основной темой обучения учебных курсов, проведeнных Офисом программ ОБСЕ в Душанбе, в сотрудничестве с международной организацией Сейферволд.

Учебные курсы прошли в октябре и ноябре этого года в Ромите, в городах Нурек и Гулистон. В них приняли участие 82 представителя таджикской милиции и члены общественных советов со всех регионов Таджикистана.

В ходе учебных курсов участники и местные эксперты обсудили Положение об Общественном совете, а также рассмотрели Стратегию и программу реформы милиции. Участники прошли практическое обучение по вопросам поддержки связи с гражданами, и работали над образцом рабочего плана взаимодействия милиции и населения. Совместно организованные учебные курсы помогли улучшить и укрепить сотрудничество между общественными советами и правоохранительными органами в рамках проводимой реформы милиции.

Профессор Академии Министерства внутренних дел Таджикистана, Рифат Юлдошев, сказал: «Продвижение принципов взаимодействия милиции и населения поможет нашим гражданам ещё лучше обсудить ход проведения реформы милиции в Таджикистане и проследить за ходом его выполнения. Участники работали над практическим заданием, которое было нацелено на развитие тесного сотрудничества с местными властями и удовлетворение конкретных потребностей сообществ».

Старший советник министра внутренних дел Таджикистана, Кузратулло Гуломов сказал: «ОБСЕ обучает членов общественных советов новым подходам поддержания правопорядка в Таджикистане. Мы благодарны нашему сотрудничеству в этом направлении и уделяем особое внимание усилению взаимодействия милиции и населения на всех уровнях».

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