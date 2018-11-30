Недавно мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об активизации деятельности ранее приватизированных предприятий города, которые в настоящее время не функционируют на должном уровне. На это он дал срок до 1 апреля 2019 года.
Эта инициатива мэрии нашла поддержку у большинства душанбинцев. А мы вспомнили, какие гиганты работали в нашей столице в советское время.
Более ста заводов и фабрик работало в Душанбе до 1991 года. Они были источником жизни - давали людям работу, жильё, позволяли спокойно жить в родном городе, воспитывать детей, никуда не уезжая на заработки.
Машиностроительные предприятия столицы выпускали текстильные машины, холодильники, станки, приборы, кабели, нефтегазовую аппаратуру, гидравлику, оборудование для пищеблоков, запасные части к сельхозмашинам и автотранспорту, светотехническую и другую продукцию.
Значительный удельный вес в экономике столицы занимала легкая промышленность, включающая в себя хлопчатобумажную, шелковую, атласную, швейную, трикотажную и обувную отрасли.
Так, в 1987 году в Душанбе (по данным Госкомстата Таджикской ССР) было произведено почти 130 миллионов квадратных метров хлопчатобумажных тканей, 10 миллионов трикотажных изделий, 70 миллионов пар чулочно-носочных изделий, и на многие миллионы рублей швейных изделий.
Благодаря индустриальному развитию, столица участвовала в мировой торговле. Продукция душанбинских предприятий поставлялась более, чем в 50 стран мира.
К сожалению, время изменило промышленность города, многие из предприятий перестали существовать, некоторые предприятия работают далеко не на полную мощь, часть территорий заводов и фабрик проданы под жильё и коммерческие предприятия.
Но сейчас появилась надежда, что постепенно столица республики снова станет центром отечественной промышленности.
Ниже публикуются фотографии промышленных предприятий Душанбе и выпускавшейся на них продукции.
В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.
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