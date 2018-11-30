Украина ограничивает въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил украинский президент Петр Порошенко. Накануне стало известно, что пограничная служба решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан - в первую очередь россиян, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола", - сказал глава пограничной службы Украины Петр Цигикал на совещании у президента страны Петра Порошенко.
Ранее на этой неделе Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Поводом для этого стал инцидент в Черном море, который произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали 24 украинских военнослужащих, которые на двух катерах и буксире пытались пройти через Керченский пролив.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Густариши ҳамкориҳои гумрукичёни Тоҷикистону Афғонистон
Роҳбари Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҳисоби худаш бунгоҳи тиббӣ сохт
Милитсия даракдиҳии ҷабрдидагонро аз қаллоб дар Суғд дархост дорад
Идомаи лоиҳаи Tcell доир ба тавсеа ва тақвияти шабака дар саросари Тоҷикистон
Арчаи солинавии Душанбе баландтарин дар таърихи Тоҷикистон
Дурахш ва асолат. Муаррифии маҷмӯаи “Кӯҳистон”-и занони ҳунарманди Зарафшон
Рустами Эмомалӣ пули таъмиру навсозишудаи назди автовокзалро ба истифода дод
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон доир ба тақвияти муборизаи муштарак зидди маводи нашъаовар
Чакани тоҷикӣ ба Рӯйхати мероси фарҳангии ЮНЕСКО ворид шуд
Дар нони самарқандии “Гала Осиё” чӣ сирре нуҳуфта аст?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста