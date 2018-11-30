Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые входят в состав поисковой группы «Память-201», стали заносить фотографии захоронений фронтовиков с геодезическими метками на бесплатный картографический сервис Google Maps, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Каждый заинтересованный в розыске той или иной могилы может увидеть фотографии захоронений, благоустроенных военнослужащими соединения, находясь вдали от Душанбинского кладбища. Проведенное обследование аллеи героев, устроенной на православном кладбище Душанбе в 1945 году и близлежащих участках, выявило более 400 заброшенных захоронений с воинскими обелисками, на многих из которых отсутствуют биографические данные», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, каждую субботу добровольцы из числа военнослужащих 201-й РВБ приезжают на православное кладбище Душанбе, где восстанавливают могилы фронтовиков и воинов-интернационалистов, находят новые захоронения.
Могилы, находившиеся в запущенном состоянии, очищают от зарослей, приводят в порядок дорожки, восстанавливают ограды и могильные плиты.
Военно-поисковая группа «Память-201» была создана в мае 2011 года по инициативе командования 201-й РВБ. Она занимается восстановлением и благоустройством заброшенных воинских захоронений и памятников. За это время военнослужащими-поисковиками приведены в порядок более 200 заброшенных во время гражданской войны в Таджикистане в 1990-е годы могил фронтовиков, восстановлены ограды и могильные плиты, данные о захоронениях внесены в единый реестр.
В январе 1941 года численность населения Таджикской ССР оценивалась в 1566 тысяч человек. На фронт отправились свыше 290 тысяч жителей республики. С войны домой не вернулось более 100 тысяч человек. Около 45 тысяч в 1942 году были отправлены на Урал в составе трудовой армии для работы на заводах. Многие умерли там от голода и холода.
К 2015 году в Таджикистане осталось около 1200 ветеранов Великой Отечественной войны, а в 2017 году – только 447.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Густариши ҳамкориҳои гумрукичёни Тоҷикистону Афғонистон
Роҳбари Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҳисоби худаш бунгоҳи тиббӣ сохт
Милитсия даракдиҳии ҷабрдидагонро аз қаллоб дар Суғд дархост дорад
Идомаи лоиҳаи Tcell доир ба тавсеа ва тақвияти шабака дар саросари Тоҷикистон
Арчаи солинавии Душанбе баландтарин дар таърихи Тоҷикистон
Дурахш ва асолат. Муаррифии маҷмӯаи “Кӯҳистон”-и занони ҳунарманди Зарафшон
Рустами Эмомалӣ пули таъмиру навсозишудаи назди автовокзалро ба истифода дод
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон доир ба тақвияти муборизаи муштарак зидди маводи нашъаовар
Чакани тоҷикӣ ба Рӯйхати мероси фарҳангии ЮНЕСКО ворид шуд
Дар нони самарқандии “Гала Осиё” чӣ сирре нуҳуфта аст?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста