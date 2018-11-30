Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

В новом рейтинге ФИФА сборная Таджикистана занимает 118-е место, имея в своем активе 1161 очко, как и в октябре.

Среди азиатских сборных наша национальная команда расположилась на 22-й строчке. В Азии первое место занимает сборная Ирана (29-е место в мире, 1481 очко), второе – у Австралии (41-е место, 1436 очков), а третье – у Японии (50-е место, 1414 очков).

За прошедший месяц сборная Таджикистана не провела ни одой официальной встречи.

Выше таджикских футболистов в рейтинге располагается сборная Зимбабве (115-е место), хотя она и потеряла за месяц сразу пять позиций, команда Сьерра-Леоне (116-е), также опустившаяся на одну строчку сборная Мозамбика (117-е), опередившая РТ, прибавив пять пунктов с октября.

Таджикистан стоит выше не только Туркменистана, прибавившего за месяц один пункт и поднявшегося на 127-ю строчку, но теперь и Казахстана, потерявшего три позиции и опустившегося на 120-е место.

Выше таджикской команды продолжают находиться сборные Узбекистана (95-е место) и Кыргызстана (91-е), которые потеряли по одному пункту каждая.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 декабря. В декабре национальная сборная Таджикистана проведет четыре товарищеских матча против сборных Йемена (9 декабря, Доха), Омана (13 и 16 декабря, Маскат) и Бахрейна (20 декабря, Манама).

Рейтинг ФИФА от 29 ноября 2018 года:

1. Бельгия - 1727 очков;

2. Франция - 1726;

3. Бразилия - 1676;

4. Хорватия - 1634;

5. Англия - 1631;

6. Португалия - 1614;

7. Уругвай - 1609;

8. Швейцария - 1599;

9. Испания - 1591;

10. Дания - 1589…

118. ТАДЖИКИСТАН – 1161.

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