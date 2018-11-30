В Душанбе 29 ноября в гостинице «Хилтон» (бывший «Шератон») состоялась презентация коллекции «Кухистон» и выставка-продажа ремесленных изделий «Армугон».

Коллекция «Кухистон», в которую включены изделия категории Home Décor и Accessory, состоит из традиционной вышивки сюзани и ковроткачества в комбинации с кожей – это сумки, косметички, кошельки.

На ярмарке также были представлены шикарные покрывала и подушки, вышитые вручную. Представили мастерицы и уникальные новогодние игрушки ручной работы.

Мунира Акилова - дизайнер "Армугон" Asia-Plus 1 /25

Сегодня здесь будут проводиться мастер-классы по ручной вышивке, ковроткачеству и плетению.

Данное мероприятие организованно Общественной Организацией «Ассоциацией Развития Туризма Зарафшана» и проводится в рамках проекта «Возрождаем культуру - строим будущее», финансируемого Посольством Финляндии.

Реализация проекта была начата в мае 2018 года. До сегодняшнего дня было проведено 8 тренингов, 4 мастер класса, обучено более 30 женщин-ремесленниц и разработана новая линия продукций.

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