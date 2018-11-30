Женская сборная Таджикистана проиграла очередной матч в турнире «CAFA Women’s Championship 2018» с участием женских национальных сборных стран-участниц Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. На этот раз обидчицами наших футболисток стали иранки – 1:4.
В составе таджикской команды единственный гол на свой счет записала Сайрам Холназарова.
В другом матче хозяйки поля – футболистки Узбекистана нанесли поражение сборной Кыргызстана со счетом 10:0 и досрочно стали победительницами турнира.
Серебряные медали гарантировала себе команда Ирана. Судьба бронзовых наград решится в заключительном туре. В пятом туре 1 декабря женская сборная Таджикистана сыграет с командой Афганистана, а Кыргызстан померится силами с Ираном.
Как сообщает официальный сайт ФФТ, после четырех туров в активе сборных Таджикистана и Кыргызстана по 3 очка. Однако за счет победы в личной встрече таджикские футболистки на данный момент расположились на третьей строчке в турнирной таблице.
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