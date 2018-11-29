Россия стала одним из лидеров по распространению ВИЧ среди стран Европы. Это следует из доклада Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Помимо России, высокие темпы наблюдаются в Украине, Беларуси и Молдавии. В исследовании говорится, что в 2017 году в России диагностировали 71,1 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек.

В Украине этот показатель составлял 37 случаев, в Беларуси и Молдавии — 26,1 и 20,6 соответственно.

Всего в Европе за год зафиксировали 159 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. 104 тысячи зарегистрировали в России, пишет телеканал Дождь.

В большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах (56%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

Региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Виней Салдана рассказала «Интерфаксу», что в России пока имеет большой пробел в лечении людей с ВИЧ-инфекцией. По ее словам, на конец 2017 года в России почти 1 миллион человек живет с ВИЧ.

«В России сложновато с этим. Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей, живущих с ВИЧ, было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%. Россия - одна из сорока стран в мире с низким охватом лечения ВИЧ», — сказала Салдана.

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