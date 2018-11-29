АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В гостинице «Хилтон» в Душанбе пройдет выставка-продажа ремесленной продукции и туристических сувениров ремесленников Зерафшанской долины. В рамках выставки с 11.00-18.00 тут состоятся мастер-классы.
- В спорткомплексе «Таджикстандарта» в Яккачинаре состоятся соревнования среди баскетболистов-колясочников. Открытие в 10.00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 НОЯБРЯ
1967 - Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей «Космос-186» и «Космос-188».
2009 - Президент открыл в Кайраккуме многопрофильное промышленное предприятие ООО «Сахо» и поручил разбить новые сады в Бободжонгафуровском районе Согда.
2010 - Правительство приняло решение об образовании ГУП «Центр единого окна».
2016 - Традиции Навруза внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 НОЯБРЯ
1894 года – родился Народный гафиз Таджикистана Хикмат Ризо.
1933 года – родился артист цирка, Народный артист Таджикистана Пирназар Юсуфов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 4-9 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.
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