Сегодня Правительство Республики Таджикистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали грант в размере 41,18 миллионов долларов США для реабилитации и расширения климатически-устойчивой инфраструктуры водоснабжения и санитарии, чтобы улучшить предоставление коммунальных услуг в юго-восточной части Душанбе. Этот проект является первым проектом АБР в городском секторе Таджикистана.
Грантовое соглашение подписали Министр финансов Республики Таджикистан г-н Файзиддин Каххорзода и Постоянный представитель АБР в Таджикистане г-н Прадип Сривастава.
Население Душанбе, столицы Таджикистана, по официальным данным, составляет 820 тысяч человек. Ожидается, что численность населения столицы будет расти с увеличением миграции из сельской местности. Незапланированное расширение города, особенно в его юго-восточной части, усилило нагрузку на городские службы, особенно на стареющие системы водоснабжения и санитарии. В некоторых частях города вода доступна только от 4 до 8 часов в день, а давление воды низкое. Около 60% водоснабжения города не учитывается, то есть теряется в результате воровства или утечек в системе. Объем потребления воды высок также и из-за низких тарифов и ограниченного понимания воды как ресурса. Основное канализационное сооружение перетекает в близлежащую почву, что приводит к загрязнению и заболеваниям, передающимся через воду.
В рамках проекта будет отремонтирована и расширена климатически-устойчивая инфраструктура водоснабжения и санитарии на юго-востоке Душанбе, созданы 18 районных зон измерения и установлена новая система управления сетью с интеллектуальными счетчиками воды для управления водопроводной водой без потерь и эффективного использования воды. В рамках проекта будут отремонтированы скважины, насосы, хлорирование и другие объекты на станции очистки воды Каферниган I, улучшена распределительная сеть в отдельных районах и отремонтирован южный коллектор для сбора сточных вод.
Проект также поможет в разработке устойчивой бизнес-модели и укреплении институционального потенциала Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» и проведен пилотную кампанию по изменению поведения и повышению осведомленности населения о потреблении воды и преимуществах интеллектуальных счетчиков.
В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,7 миллиардов долларов США в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.
АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Дар Душанбе наздики 60 майдончаи нави варзишӣ бунёд мегардад
Мактаби санъати ба номи Аминзода дар Душанбе кӯчонида мешавад
Ӯзбекистон хати барқи шояд қисми таркибии лоиҳаи CASA-1000 месозад
Маълумоти “МегаФон Тоҷикистон” ба дорусозони оянда оид ба имкониятҳои интернет
Намоишгоҳи маҳсулоти ҳунармандзанони водии Зарафшон дар Душанбе
Беларус футболбози тоҷикро бозпас ба Украина фиристод
Шарҳи “Тоҷик Эйр” доир ба сабаби таъхири парвоз дар хатсайри Душанбе - Хуҷанд
То Соли нав боз 30 автобуси нав ба хатсайрҳои Душанбе мебароянд
Боздошти сокини Шуғнон, ки аз ҷавобгарӣ дар Русия паноҳ бурданӣ буд
Ба омӯзгори дағалгуфтор 5 рӯз ҳабси маъмурӣ ҷазо таъин шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста