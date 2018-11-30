Посольство Германии в Таджикистане приглашает всех желающих 1 декабря на ежегодную рождественскую ярмарку. Она будет проводиться на территории посольства по адресу ул. И.Сомони 59\1 с 13:00 до 17:00.

Приглашение посетить ярмарку озвучил вчера в прямом эфире радио «Азия-Плюс» посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг.

«Ярмарка проводится в Душанбе уже в 6-й раз, - отметил посол. - Это будет аналог немецкого рождественского базара».

По информации дипломата, на ярмарке свои работы также представят таджикские художники. Во время работы ярмарки можно попробовать традиционные немецкие угощения, выпить глинтвейн, пообещал посол.

На мероприятии также можно будет ознакомиться с деятельностью организации «Таджик Эйт», образованной немецкими врачами. Они проводят операции по удалению «заячьей губы», болезни, которая является генетической.

Спонсорами праздника выступят отели «Хилтон», «Серена» и другие. Билеты можно приобрести в посольстве Германии (у охраны 24\7), в фоисе GIZ, в центре немецкого языка (SLZ) и в культурном центре «Бактрия».

Цена билета для взрослых – 20 сомони, для детей до 12 лет – 10 сомони.

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