Каждый, кто хоть раз побывал в Самарканде, запомнил этот сказочный город не только Регистаном, но и неповторимо вкусными лепешками, славящимися своим свойством - не черстветь.

«Гала Осиё-нон» - этот тот самый знаменитый самаркандский хлеб, о котором даже существует интереснейшая легенда. Говорят, эмир Бухары хотел, чтобы ему больше не привозили хлеб из Самарканда, а просто испекли его у него во дворце. Для этого он даже специально выписал из Самарканда хлебопекаря. Но, что бы мастер не делал, такие же, как в Самарканде, лепешки у него не получались.

Предположения были разные: говорили, может, потому что не самаркандская мука, а, может, дело в воде или тандыр не тот. Но, как бы ни старались доставлять из Самарканда недостающие элементы, хлеб все равно получался не тем. Оказалось, все проще простого - чтобы испечь настоящий «Гала Осиё-нон» надо было лишь привезти самаркандский воздух. Сделать это, естественно, не смогли, вот и пекут по сей день «Гала осиё-нон» только в Самарканде.

Именно оттуда мы вам и приготовили сюжет.

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