Два таджикских дзюдоиста Сомон Махмадбеков и Хайёмиддин Джабборов примут участие в соревнованиях за Кубок Азии в Гонконге 1-2 декабря.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана, оба спортсмена выступят в весовой категории до 73 кг.

Всего в соревнованиях в Гонконге собираются более 200 дзюдоистов из 30 стран Азии.

По информации Федерации дзюдо Таджикистана, остальные таджикские атлеты, из-за отсутствия финансов, не смогут полететь в Гонконг, хотя приглашения на них имеются.

Хайёмиддин Джабборов недавно выиграл открытый Кубок Азии в Казахстане.

Хаёмиддин Джабборов Источник: Tajik sport

Таджикский дзюдоист Сомон Махмадбеков в 2017 году завоевал золотую медаль Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года, который состоялся в Румынии.Тогда он выступал в весовой категории 66 кг.

Сомон Махмадбеков живет в Иркутске, тренируется под руководством тренеров Эргаша и Фотеха Махмадбековых. На международных соревнованиях выступает за Таджикистан.

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