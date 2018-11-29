Два таджикских дзюдоиста Сомон Махмадбеков и Хайёмиддин Джабборов примут участие в соревнованиях за Кубок Азии в Гонконге 1-2 декабря.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана, оба спортсмена выступят в весовой категории до 73 кг.
Всего в соревнованиях в Гонконге собираются более 200 дзюдоистов из 30 стран Азии.
По информации Федерации дзюдо Таджикистана, остальные таджикские атлеты, из-за отсутствия финансов, не смогут полететь в Гонконг, хотя приглашения на них имеются.
Хайёмиддин Джабборов недавно выиграл открытый Кубок Азии в Казахстане.
Таджикский дзюдоист Сомон Махмадбеков в 2017 году завоевал золотую медаль Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года, который состоялся в Румынии.Тогда он выступал в весовой категории 66 кг.
Сомон Махмадбеков живет в Иркутске, тренируется под руководством тренеров Эргаша и Фотеха Махмадбековых. На международных соревнованиях выступает за Таджикистан.
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