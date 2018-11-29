Правительство Таджикистана утвердило план мероприятий по строительству спортивных площадок, благоустройству и озеленению скверов на территории города Душанбе.

Распоряжением правительства министерства, ведомства, государственные предприятия и организации обязуются построить в различных столичных районах по одной спортивной площадке.

В частности, 23 таких объекта поручается построить на территории района Сино, 15 – на территории района Фирдавси и по 10 – на территориях районов Исмоили Сомони и Шохмансур.

Благоустроенные скверы будут расположены в шести местностях района Фирдавси и один - в районе Шохмансур.

Между тем, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе состоявшегося сегодня, 29 ноября, заседания правительства поблагодарил государственные структуры и отдельных лиц, которые внесли свой вклад в благоустройство столицы.

Было отмечено, что со стороны 86 министерств, ведомств и отдельных лиц в Душанбе построено 92 спортивных и детских площадок, а также благоустроены 12 парков и скверов.

В результате проведенного конкурса было выявлено свыше 40 победителей: они проделали более качественную работу при строительстве площадок и благоустройстве парков и скверов города Душанбе.

Сегодня они были награждены президентом, отмечает пресс-служба президента РТ.

Что происходит с детскими площадками и кто за них отвечает?

В Душанбе по всему городу в последние два года появились детские площадки: красивые, необходимые, но после сдачи в эксплуатацию – многие поломанные и бесхозные.

Летом мы побывали на некоторых из них, и убедились, что они потеряли свою «прежнюю красоту»: качели были поломаны, песок в мусоре, открытые кабеля над детскими площадками, а многие аттракционы вообще засверлили или закрыли цепями.

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«АП» решила выяснить, кто несет ответственность за сохранность новых детских площадок и куда обращаться жителям города, чтобы оставлять жалобы и предложения.

«Мы несем ответственность только за те площадки, которые построил хукумат города Душанбе (есть площадки, которые строили частные компании и предприниматели, - прим.ред.). На каждый район закреплено ответственное лицо по сохранности площадок, а также телефон горячей линии. По детским площадкам, которые были построены в 2010-2016 годах, есть ответственные, а по тем, которые строились в 2017-2018 годах таких ответственных нет на данный момент», - сказал тогда «АП» ответственный за строительство детских спортивно-игровых площадок в городе Душанбе Рахматшо Камолов.

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