Производимой первым агрегатом Рогунской ГЭС электроэнергией обеспечиваются внутренние потребности республики в зимнем периоде.
«Ранний запуск турбины (запуск до завершения строительства дамбы, - прим. «АП») позволит Таджикистану справиться с внутренним дефицитом электроэнергии, особенно в зимние месяцы, когда тысячи семей нуждаются в свете и тепле», - говорится на сайте итальянской компании Salini Impregilo, которая занимается строительством плотины Рогунской ГЭС.
В компании подчеркивают, что вторая турбина станции приступит к производству электроэнергии в 2019 году, также в так называемом режиме ранней генерации.
Ранняя генерация означает ввод в эксплуатацию части проекта, в то время как строительство продолжается.
Отмечается, что за счет выработки первых двух гидроагрегатов республика также сможет собирать деньги для достройки Рогуна за счет продажи части электроэнергии соседним странам.
В сообщении Salini Impregilo говорится, что после полного завершения строительства Рогунская ГЭС станет самой крупной станцией в Центральной Азии, мощность которой (3600 МВт) будет равна трем атомным электростанциям.
Первый из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС был сдан в эксплуатацию 16 ноября этого года. На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат будет работать в среднем на мощности 100 МВт, то есть будет вырабатывать 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.
Ожидается, что второй агрегат заработает весной будущего года.
В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году, когда высота плотины будет доведена до проектных 335 метров. В настоящее время высота дамбы составляет 75 метров.
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Кулли ахбор
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Критик1
АП, а что стало с электрообеспечением регионов? Лимит убрали или как?
test2
Рогунская ГЭС станет самой крупной станцией в Центральной Азии, мощность которой (3600 МВт) будет равна трем атомным электростанциям.
Может правильно было написать: мощность которой (3600 МВт) будет равна трем агрегатам атомной электростанции.
Jimmy3
Dlya Talko 🤣🤣🤣