Официальный Ташкент заявил о возможном своем присоединении к региональному проекту CASA-1000. Данный проект предполагает налаживание поставок электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил 28 ноября в Женеве на Международной конференции по Афганистану, что республика строит новую линию электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри», которая может стать частью проекта CASA-1000.
«Строительство линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт.ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. Более того, ЛЭП может стать составной частью проекта CASA-1000», – цитирует Камилова пресс-служба МИД Узбекистана.
Соглашение о возведении ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года. Срок окупаемости проекта – 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки по ней можно будет передавать свыше 24 миллиона кВт/ч. Строительство финансируется Азиатским Банком Развития.
Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов, из которых 118 миллионов долларов инвестирует афганская сторона, а 32 миллиона долларов – узбекская.
Завершить строительство узбекского участка новой линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» планируется в декабре 2019 года.
Перемена взгляда
Об интересе Узбекистана и Туркменистана к проекту CASA-1000 заявил еще в марте прошлого года туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов по итогам встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
«Мы готовы активизировать наше сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан», - сказал тогда Бердымухамедов СМИ.
Отношение Узбекистана к проекту CASA-1000 кардинальным образом изменилось после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Во время правления экс-президента страны Ислама Каримова официальный Ташкент являлся ярым противником этого проекта.
В декабре 2013 года министерство экономики Узбекистана обратилось официальным письмом к руководству Всемирного банка, в котором говорилось, что «реализация данного проекта (CASA-1000, - прим. «АП») возможна только при строительстве гигантских гидротехнических сооружений и плотин, что может привести к непоправимым социальным и экологическим последствиям в Центрально-азиатском регионе».
«Узбекистан выступает категорически против участия уважаемого Банка в данном проекте и искренне надеется, что аргументы и оценки ведущих компетентных специалистов, имеющих значительный опыт в реализации проектов в сфере энергетики, помогут Банку принять правильное решение. В случае продолжения активных действий по продвижению проекта, группа экспертов намерена выступить с соответствующим заявлением в международных средствах массовой информации», - говорилось тогда в письме.
В ответном письме вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Лора Так заявила, что предназначение проекта CASA-1000 совпадает с целями группы Всемирного банка по искоренению крайней бедности и повышению уровня жизни.
«Группа Всемирного банка рассматривает проект CASA-1000, как важный шаг в построении эффективной системы электроснабжения всей Центральной Азии и Южной Азии», - говорилось в ответе.
Она уверяла узбекскую сторону, что проект CASA-1000 подразумевает экспорт летних излишек электроэнергии, вырабатываемых существующими гидроэлектростанциями в Таджикистане и Кыргызстане, «без учета новых генерирующих мощностей».
Вице-президент Всемирного банка подчеркнула, что поставки в предполагаемых объемах можно будет осуществить посредством реконструкции существующих в Таджикистане и Кыргызстане мощностей, а также снижения уровня потерь электроэнергии в этих странах.
Есть и другие желающие
Заинтересованность участвовать в проекте CASA-1000 изъявила также Россия. О своих намерениях российская сторона впервые заявила в августе 2010 года: заинтересованность была озвучена тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым в ходе прошедшего в Сочи четырехстороннего саммита глав государств Таджикистана, Афганистана, Пакистана и России.
Год назад министр водных ресурсов Афганистана Али Ахмад Осмони на полях международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане сообщил журналистам, что афганские власти получили обращение российской стороны относительно присоединения к проекту CASA-1000.
«Мы получили запрос российской стороны о намерении участвовать в реализации CASA-1000. Россия намерена участвовать в экспорте электроэнергии в Южную Азию, так, как в Таджикистане Россия имеет в своем распоряжении Сангтудинскую ГЭС-1», - пояснил афганский министр.
В начале ноября этого года пакистанский премьер-министр Имран Хан на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил о готовности поддержать присоединение России к этому проекту.
«Правительство Пакистана поддерживает подключение России к региональному проекту строительства ЛЭП «CASA-1000» в случае согласия остальных заинтересованных сторон», - сказал Имран Хан.
О проекте
Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.
Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% - из Кыргызстана.
Хотя официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 был объявлен еще в мае 2016 года, непосредственные работы из-за задержки с отбором подрядчиков затянулись на два года.
Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.
В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.
В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.
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