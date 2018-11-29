Церемония передачи второй части оборудования для обслуживания дорог, предоставленного в рамках «Проекта по улучшению дорожно-эксплуатационной техники в Согдийской области и восточной части Хатлонской области», финансируемого Японией, состоялась 27 ноября в Восе Хатлонской области.

К 100 предоставленным наименованиям оборудования, также были построены и сданы в эксплуатацию асфальтобетонный завод и каменно-дробильная установка в районе Восе для Кулябского региона.

На церемонии передачи оборудования присутствовали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока, глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе.

Кохир Расулзода подчеркнул жизненно важную роль предоставленного японского оборудования в улучшении дорожных условий в сельских районах. Он также упомянул, что благодаря этим оборудованиям инженеры смогут тщательно подготовиться к 30-летию независимости Таджикистана (в 2021 году) путем модернизации сельских и районных дорог. Он также призвал к надлежащему обслуживанию и эксплуатации оборудования и попросил Министерство транспорта осуществить обучение инженеров.

Посол Японии в Таджикистане подчеркнул важность улучшения дорожной коммуникации в Согдийской области и восточной части Хатлонской области, и выразил надежду, что этот проект будет способствовать решению вопросов содержания дорог в регионах, что, в свою очередь, имеет большое значение для улучшения коммуникации и благосостояния населения.

Реализация грантового проекта по предоставлению оборудования для обслуживания дорог была осуществлена со стороны Министерства транспорта Республики Таджикистан и финансирована Правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) на сумму более 17 миллионов долларов США.

Основной целью проекта является поддержания автомобильных дорог надлежащим образом, способствуя тем самым эффективности автомобильных перевозок и логистики. В этой связи в рамках проекта было построено 2 асфальтобетонных завода, 2 каменно-дробильные установки и были предоставлены более 200 различных наименований оборудований Государственным предприятиям по управлению автомобильным хозяйством Согдийской области и Кулябского региона.

Ожидается, что проект будет способствовать 1) улучшению качества дорог и увеличению их жизненного цикла путем производства смеси холодного и горячего асфальта и использования подходящего оборудования для покрытия, 2) повышению эффективности затрат и качества работы на замену дорожного покрытия путем производства горячего асфальта и 3) снижение частоты закрытия автомобильных дорог из-за чрезвычайных ситуаций (наводнение и / или лавина).

Республика Таджикистан имеет около 30 000 км общей автомобильной сети, примерно 65% грузовых перевозок и 99% пассажирских перевозок в зависимости от дорожной сети. Обслуживание дороги имеет большое значение для страны, для обеспечения бесперебойной транспортировки. С этой целью JICA оказывает поддержку Республике Таджикистан в улучшении обслуживания дорог путем предоставления оборудования и проведения учебных курсов для повышения потенциала работников по обслуживанию дорог в Таджикистане.

Следует упомянуть, что в церемония передачи первой части оборудований для обслуживания дорог, предоставленных в рамках финансируемого Японией «Проекта по совершенствованию оборудования для обслуживания дорог в Согдийской области и Восточной части Хатлонской области», состоялась 22 октября 2018 года в районе Бободжон Гафуров Согдийской области при участии Президента Таджикистана, Его Превосходительства Эмомали Рахмон.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 13 проектов являются действующими.

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