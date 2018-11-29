Беларусь все-таки не выдала бывшего футболиста Парвиза Турсунова Таджикистану. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Власти Беларуси освободили из-под стражи бывшего игрока футбольной команды «Хайр» (Вахдат) Парвиза Турсунова с условием возвращения на территорию Украины, откуда он прибыл в столицу Беларуси.

Парвиза Турсунова задержали 18 сентября в минском аэропорту, когда спортсмен направлялся в Европу транзитом через Беларусь. В Минск он прилетел вместе с семьей из Украины, собирался доехать на поезде до Бреста, потом просить политического убежища в Польше.

Причиной задержания белорусские правоохранители назвали то, что Турсунов находится в международном розыске СНГ по запросу таджикских властей. В постановлении о заключении под стражу от 19 сентября этого года написано, что бывший футболист находится в межгосударственном розыске: еще 18 ноября 2016 года в Таджикистане ему было предъявлено обвинение в «организации деятельности экстремистской группы», после чего футболиста объявили в розыск.

Турсунова поместили под стражу, более трех месяцев он провел в СИЗО. За это время Таджикистан направил в Беларусь запрос на экстрадицию, а сам Турсунов, в свою очередь, попросил у Беларуси политического убежища.

В конце концов, прокуратура посчитала, что причин передавать бывшего футболиста Таджикистану нет. 28 ноября Турсунова выслали из Беларуси в Киев.

«У меня нет претензий к белорусским властям. Они действовали согласно с международными договоренностями по линии СНГ. Когда я летел в Беларусь, то не знал, что я в розыске по линии СНГ. Знал только, что Интерпол меня не ищет. Почему меня белорусские власти не выдали Таджикистану? Как мне объяснили, для этого не оказалось оснований. Поэтому меня освободили и высылают в страну, откуда я прилетел в Беларусь. Мне поставили запрет посещать Беларусь на 10 лет», – сказал Турсунов.

Футболист Парвиз Турсунов, который в свое время выступал в составе ряда команд высшей лиги Таджикистана, запомнился тем, что в молодости выполнял ауты, делая сальто, а потом отпустил длинную бороду. Из-за нее у него появились проблемы с руководством таджикского клуба.

Сам дисквалифицированный футболист сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется. «Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном», – заявил Парвиз Турсунов.

Он бросил футбол, и вместе с семьей переехал в Дубай, но из-за проблем с продлением регистрации вынужден был уехать в Турцию, там Турсунов также не смог получить регистрацию, и решил перебраться в Польшу или Германию. Но был задержан.

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