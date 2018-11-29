Депутат нижней палаты парламента Таджикистана Нурали Риоев будут наблюдать за внеочередными выборами в парламент Армении. В Ереване он будет работать в составе миссии наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ.

В ходе пребывания в Армении запланировано посещение Риоевым ряда избирательных участков, встреч с представителями ЦИК, коллегами из миссии МПА СНГ, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлси намояндагон Маджлси Оли республики Мухммадато Султонов.

Агитационная кампания стартовала в Армении 26 ноября в преддверии внеочередных выборов в Национальное Собрание страны.

Как передает Vzglyad.az со ссылкой на армянские СМИ, ЦИК для участия в выборах, которые состоятся 9 декабря, зарегистрировал 11 политических партий и блоков. Это блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения", "Национальный прогресс", "Христианско-народное возрождение", всеармянская партия "Сасна црер", "Оринац Еркир", блок партий "Мы", АРФ "Дашнакцутюн", партия "Просвещенная Армения", Республиканская партия Армении, социал-демократическая партия "Решение гражданина".

Отмечается, что все партии и блоки активно включились в предвыборную гонку. Стартовал процесс представления общественности предвыборных программ и встреч с избирателями по всей стране.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

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