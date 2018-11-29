Национальная авиакомпания Таджикистана «Таджик Эйр» официально извинилась перед пассажирами за возникшие в среду задержки рейсов.

Как утверждается в распространенном компанией пресс-релизе, 28 ноября из-за погодных условий самолет, летевший из Москвы в Душанбе, был вынужден совершить посадку в международном аэропорту «Худжанд». В итоге пассажиры рейсов Душанбе – Худжанд и Душанбе – Москва не смогли вовремя вылететь по месту назначения.

«Мы приносим извинения всем пассажирам задержанных рейсов. Метеоусловия, к нашему большому сожалению, негативно отразились на графике полетов, в связи с чем возникли текущие неудобства. В период возникшей ситуации, руководство авиакомпании принимало все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров», - утверждает пресс-служба «Таджик Эйр».

Отмечается, что рейс по маршруту Душанбе-Худжанд, который должен был вылететь в среду в восемь утра, вылетел в итоге в 22:30. Рейс Душанбе – Москва также вылетел вчера в 23:50.

«Доводим до сведения наших уважаемых пассажиров, что регистрация на сегодняшний рейс по направлению Душанбе – Алматы запланирована в 14:00, а вылет – в 16:00», – отмечается в сообщении.

Между тем, в компании обещают для нормализации ситуации и эффективной реализации регулярности полетов в самое ближайшее время приобрести еще три авиалайнера типа Bombardier: : один самолет типа CRJ – 200 и еще два самолета типа Bombardier CRJ – 900.

«Но, погодные условия, – это фактор, который не зависит от нас и может кардинально нарушить согласованный график полетов. Мы рассчитываем на понимание возникшей ситуации. Наши специалисты находятся регулярно на связи по телефону и готовы оперативно решить все ткущие вопросы пассажиров. Получить дополнительную информацию о рейсах, тарифах и специальных предложениях, а также приобрести авиабилеты по выгодной цене можно на официальном сайте www.tajikairlines.com и по телефону круглосуточного Call – Center (+992) 905 100 200 и по номеру авиакассы (+992 48) 701 50 42», - заявил пресс-секретарь компании Азиз Хайруллоев.

В среду, 28 ноября, группа школьников, принимавшая участие в Олимпиаде по ментальной арифметике в Стамбуле, несколько часов провела в аэропорту Душанбе без воды и еды.

Они должны были полететь домой, но почти 15 часов прождали своего рейса в Худжанд вместе с другими пассажирами.

По утверждению пассажиров рейса, авиакомпания не предоставила им ни воду, ни питание за все время задержки рейса. Компенсации от авиакомпании они также не получили.

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