Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 ноября понаблюдал за специальными тактическими учениями подразделений, приведенных в высокую степень боевой готовности на Чирчикском полигоне.
Узбекистан проводит масштабные учения вооруженных сил по всей стране: они проводятся в истории независимого Узбекистана впервые и будут продолжаться 5 дней. Раньше подобные учения проводились только на уровне военных округов, отмечает Подробно.уз.
Шавкат Мирзиёев, выступая перед началом учений, отметил, что «целью изменений в системе обороны является укрепление безопасности страны, обеспечение мира нашего народа».
Президент РУ ознакомился с условиями в воинской части, расположенной рядом с полигоном, осмотрел вооружение и технику. Здесь же состоялось совещание с руководителями военно-административных секторов, министерств и ведомств.
Учения на 7 узбекских полигонах были начаты по распоряжению президента Узбекистана: утром, 26 ноября, войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге.
Выступая в среду на заседании Совета безопасности, Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране последовательно реализованы задачи, поставленные на заседании Совета безопасности 10 января текущего года. Было принято 46 нормативно-правовых актов, направленных на реформирование и развитие Вооруженных Сил.
"За минувший короткий срок полностью обновлена структура воинских частей, неэффективные и дублировавшие друг друга части были сокращены. В результате снизился расход средств на содержание войск. Внедрена система аутсорсинга в продовольственное обеспечение, что позволило повысить боеготовность военных подразделений и в два раза сократить временные показатели", – цитирует Мирзиёева его пресс-служба.
Президент соседней страны отметил, что о правильности проводимой работы явственно свидетельствует то, что за один год армия Узбекистана поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге мощи вооруженных сил, а узбекские военные заняли первое место на прошедшем в Великобритании конкурсе "Кембрийский патруль" с участием 123 команд из 90 стран.
Учение "Кембрийский патруль" проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Оно считается одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Особые требования предъявляются к физической и морально-психологической подготовке военнослужащих.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Намоишгоҳи маҳсулоти ҳунармандзанони водии Зарафшон дар Душанбе
Беларус футболбози тоҷикро бозпас ба Украина фиристод
Шарҳи “Тоҷик Эйр” доир ба сабаби таъхири парвоз дар хатсайри Душанбе - Хуҷанд
То Соли нав боз 30 автобуси нав ба хатсайрҳои Душанбе мебароянд
Боздошти сокини Шуғнон, ки аз ҷавобгарӣ дар Русия паноҳ бурданӣ буд
Ба омӯзгори дағалгуфтор 5 рӯз ҳабси маъмурӣ ҷазо таъин шуд
Созиши Душанбе ва Будапешт дар мавриди таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ
Владимир Путин ба Алишер Усмонов орден тақдим намуд
Муҳаммадрофеи Кароматуллоҳ консерт барпо мекунад. Бе Нозия
Баррасии дурнамои рушди муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Alibek58
Молодцы Узбеки. Мощный техника !!