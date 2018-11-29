Бывший посол Франции в Тбилиси и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (главным спонсором которой является миллиардер Бидзина Иванишвили), выигрывает второй тур президентских выборов в Грузии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии этой страны.
Саломе Зурабишвили набрала 59,61% голосов в ходе второго тура президентских выборов в Грузии, обработаны данные почти со всех участков, пишет Российская газета.
По данным ЦИК, ее соперник Григол Вашадзе, кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Саакашвили получает 42,63% голосов.
Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента Грузии составила 56,23%.
"Я оцениваю свою победу как победу гражданского общества, это для меня самое главное", - сказала Зурабишвили журналистам.
Она отказалась говорить о предстоящей инаугурации, отметив, что начнет подготовку к ней только после объявления окончательных результатов.
Медуза напоминает, что нынешние выборы президента Грузии — последние, которые проводятся методом прямого голосования. С 2023 года главу государства будет выбирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.
Новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Намоишгоҳи маҳсулоти ҳунармандзанони водии Зарафшон дар Душанбе
Беларус футболбози тоҷикро бозпас ба Украина фиристод
Шарҳи “Тоҷик Эйр” доир ба сабаби таъхири парвоз дар хатсайри Душанбе - Хуҷанд
То Соли нав боз 30 автобуси нав ба хатсайрҳои Душанбе мебароянд
Боздошти сокини Шуғнон, ки аз ҷавобгарӣ дар Русия паноҳ бурданӣ буд
Ба омӯзгори дағалгуфтор 5 рӯз ҳабси маъмурӣ ҷазо таъин шуд
Созиши Душанбе ва Будапешт дар мавриди таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ
Владимир Путин ба Алишер Усмонов орден тақдим намуд
Муҳаммадрофеи Кароматуллоҳ консерт барпо мекунад. Бе Нозия
Баррасии дурнамои рушди муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Svoypacan 3
Kak ponyat posol France v Tbilisi...?!
Anchor4
Мне конечно все равно но если честно рад что не выиграл выборы представитель этого Саакашвили. Та же учесть ждет и "Попрошенко".