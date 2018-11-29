Новые автобусы, которые будет перегнаны в Душанбе из Турции через территории Ирана, Туркменистана и Узбекистана на 75 процентов будут готовы к эксплуатации: 25% сборочных работ будут проведены уже на столичном заводе по выпуску автобусов «AKIA-AVESTO».

Нанятые мэрией столицы Таджикистана водители для перегона 30 новых автобусов марки «AKIA» уже отбыли в Турцию, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Напомним, что между Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и турецкой компанией, осуществляющей деятельность под брендом «AKIA», было подписано соглашение о закупке автобусов марки «AKIA» с учётом их сборки на территории Республики Таджикистан.

Согласно договору, поэтапно в столицу страны – город Душанбе были доставлены 170 автобусов компании, которые в настоящее время обслуживают жителей и гостей столицы.

Автобусы марки «AKIA» оснащены 26-ю посадочными местами. Система подогрева и охлаждения, электронное оборудование имеют существенное преимущество перед другими марками.

В верхней части салона установлены широкоэкранные мониторы, которые используются для демонстрации справочных и рекламных роликов. Кнопка у средней двери даёт возможность лицам с ограниченными физическими возможностями оповестить водителя о своём приближении к двери.

Напомним, 17 октября нижняя палата парламента Таджикистана единогласно ратифицировала Соглашение о финансировании строительства завода по производству пассажирского и грузового общественного транспорта в республике.

Данное соглашение было подписано в августе между правительством Таджикистана, ООО «Авесто Гурух» и турецкой компанией «UlasimIcVeDisTicaretAnonimSirketi».

Глава Госкомимущества республики Фарух Хамрализода сообщил депутатам, что на создание в Таджикистане мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено 20 миллионов долларов.

Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равных долях – по $10 млн.

На первых порах после сдачи предприятия в эксплуатации там будут работать 240 человек, причем 80% из них, в соответствии с заключенным соглашением, должны быть гражданами Таджикистана.

Завод, который заработает осенью 2019 года, будет выпускать до 300 автобусов и грузовиков в год.

Проект будет реализован посредством деятельности совместных таджикско-турецких предприятий «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и «Сити Сервис Лтд».

Первое предприятие будет заниматься производством пассажирского и грузового транспорта, а второе – техническим обслуживанием выпускаемой продукции.

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