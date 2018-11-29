Группа школьников, принимавшая участие в Олимпиаде по ментальной арифметике в Стамбуле, вот уже несколько часов не может вылететь из Душанбе в Худжанд.
22 школьника, среди которых есть и первоклассники, должны были вылететь из столицы домой, в Худжанд, сегодня утром авиакомпанией «Таджик Эйр». Они прилетели в Душанбе из Стамбула, где заняли призовые места, в сопровождении трех педагогов, одна из которых – беременна и пяти родителей.
Однако, рейс Душанбе-Худжанд, который должен был быть осуществлен в 8 часов утра, до сих пор не выполнен.
Все это время пассажиры - 131 человек, в том числе и школьники, находятся в зале ожидания душанбинского аэропорта.
По утверждению пассажиров рейса, авиакомпания не предоставила им ни воду, ни питание за все время задержки рейса.
«С шести утра мы находимся в аэропорту Душанбе, голодные, и к нам никто не приходил от авиакомпании», - сказала «АП» одна из пассажирок.
Вторая пассажирка этого рейса – жительница Худжанда Зарина Расулова сообщила "АП", что в авиакомпании в течение дня обещали, что рейс вот-вот вылетит. «Однако мы до сих пор в аэропорту. Он не вылетел и в пять часов дня, как нам пообещали ранее, и сейчас мы направляемся в офис «Таджик Эйр» с требованием дать объяснения сложившейся ситуации», - сказал она по телефону.
В свою очередь, пресс-секретарь «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев сообщил «АП», что руководство компании приносит свои искренние извинения перед пассажирами за возникшую задержку рейса.
«В настоящее время начата регистрация на рейс, и через два часа самолет вылетит по направлению в Худжанд», - сообщил Азиз Хайруллоев.
Причины задержки рейса он комментировать не стал.
Какие услуги авиакомпании должны предоставлять бесплатно при задержке рейса? Смотрите нашу инфографику.
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Кулли ахбор
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Саида8
Это не первый раз,нашими авиакомпаниями постоянно задерживают рейсы не только внутри и международные, и пассажиры никаких компенсации не получают и когда прилетаешь домой и думаешь Слава Богу что ты дома.Самое главное никто не несет ответственность за эти задержки...