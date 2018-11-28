В гостинице «Хилтон» 29-30 ноября состоится презентация коллекции «Кухистон» и выставка-продажа ремесленных изделий. Мероприятие будет организованно Общественной организацией «Ассоциация Развития Туризма Зарафшана» в рамках проекта «Возрождаем культуру - строим будущее». Финансирование акции взяло на себя посольство Финляндии.
Выставка организована с целью продвижения ремесленничества и туризма Зерафшанской долины и повышения предпринимательской способности среди жительниц сельской местности, а также ознакомления горожан с жизнью и бытом горных женщин.
В рамках мероприятия будет проведена презентация коллекции «Кухистон», разработанная в рамках проекта. Данная коллекция включает изделия категории Home Décor и Accessory, в которых использованы традиционная вышивка сюзани и ковроткачество, комбинированное с кожей.
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