Молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, завершила подготовку к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдет с 1 по 4 декабря в Ташкенте.
Перед отъездом в Ташкент молодежная сборная Таджикистана провела две товарищеские встречи со сверстниками из Афганистана, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.
Эти игры прошли в спорткомплексе «Касри варзиш» в Худжанде. В первом матче наша «молодежка» уступила афганским сверстникам со счетом 1:3, а во втором спарринге – с результатом 1:7.
В четверг, 29 ноября, делегация молодежной сборной Таджикистана по футзалу отравится в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2019. В отборочном цикле наши футзалисты сыграют в группе «В», где их соперниками будут сборные Кыргызстана (2 декабря) и Узбекистана (3 декабря). В группу «А» вошли молодежные сборные Ирана, Афганистана и Туркменистана.
В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.
Товарищеские матчи
ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:3
Гол Таджикистана: Рабиджон Рабиев.
Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).
Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).
26 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».
ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:7
Гол Таджикистана: Насим Шарипов.
Главный судья: Абдумалик Гаффоров (Худжанд).
Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).
27 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».
Чемпионат Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных (U-20)
Отборочный турнир. Центральная зона
Группа «А»: Иран, Афганистан, Туркменистан.
Группа «В»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН, Кыргызстан.
Календарь игр:
1-й тур
1 декабря (суббота)
16:00 – Туркменистан – Иран
19:00 – Кыргызстан – Узбекистан
2-й тур
2 декабря (воскресенье)
16:00 – ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан
19:00 – Афганистан – Туркменистан
3-й тур
3 декабря (понедельник)
16:00 – Иран – Афганистан
19:00 – Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН
Плей-офф
4 декабря (вторник)
18:00 – 2-е место группа «А» – 2-е место группа «В»
Примечание: все матчи пройдут в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Баррасии дурнамои рушди муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел
Аз се ду ҳиссаи даромади буҷети Тоҷикистонро дар соли оянда андозҳо ташкил медиҳанд
Дастоварди теннисбозони навраси тоҷик дар Малайзия
Сангинтар шудани ҷазо барои ташкили фоҳишахонаҳо дар Тоҷикистон
Дархости шарҳи марги тоҷикистонӣ дар Маскав аз вазири корҳои дохилии Русия
Содироти семент аз Тоҷикистон аз 1 млн. тонна зиёд шуд
Tcell Бобои барфии ҳақиқиро муаррифӣ мекунад – он бунафшранг аст!
Зодаи Тоҷикистон Палатаи федералии кадастрии Русияро ба роҳбарӣ гирифт
Намояндагони Вазорати адлияи Тоҷикистон аз ҳамтоҳои ӯзбеки худ таҷриба меомӯзанд
Тоҷикистон бузургтарин содиротгари пиёз ба Қазоқистон аст
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста