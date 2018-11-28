Молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, завершила подготовку к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдет с 1 по 4 декабря в Ташкенте.

Перед отъездом в Ташкент молодежная сборная Таджикистана провела две товарищеские встречи со сверстниками из Афганистана, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Эти игры прошли в спорткомплексе «Касри варзиш» в Худжанде. В первом матче наша «молодежка» уступила афганским сверстникам со счетом 1:3, а во втором спарринге – с результатом 1:7.

В четверг, 29 ноября, делегация молодежной сборной Таджикистана по футзалу отравится в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2019. В отборочном цикле наши футзалисты сыграют в группе «В», где их соперниками будут сборные Кыргызстана (2 декабря) и Узбекистана (3 декабря). В группу «А» вошли молодежные сборные Ирана, Афганистана и Туркменистана.

В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.

Товарищеские матчи

ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:3

Гол Таджикистана: Рабиджон Рабиев.

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).

26 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».

ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:7

Гол Таджикистана: Насим Шарипов.

Главный судья: Абдумалик Гаффоров (Худжанд).

Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).

27 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».

Чемпионат Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных ( U -20)

Отборочный турнир. Центральная зона

Группа «А»: Иран, Афганистан, Туркменистан.

Группа «В»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН, Кыргызстан.

Календарь игр:

1-й тур

1 декабря (суббота)

16:00 – Туркменистан – Иран

19:00 – Кыргызстан – Узбекистан

2-й тур

2 декабря (воскресенье)

16:00 – ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан

19:00 – Афганистан – Туркменистан

3-й тур

3 декабря (понедельник)

16:00 – Иран – Афганистан

19:00 – Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН

Плей-офф

4 декабря (вторник)

18:00 – 2-е место группа «А» – 2-е место группа «В»

Примечание: все матчи пройдут в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте.

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