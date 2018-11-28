АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В гостинице «Хилтон» состоится презентация коллекции «Кухистон» и выставка-продажа ремесленных изделий Общественной организации «Ассоциация Развития Туризма Зарафшана».

- В Ташкенте женская сборная Таджикистана по футболу в 4-м туре соревнований «CAFA Women’s Championship 2018» сыграет со сборной Ирана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 НОЯБРЯ

1947 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств.

2009 – Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Юг-Север».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 НОЯБРЯ

1936 – родилась киноактриса, Заслуженная артистка Таджикистана Дильбар Касымова.

1961-1992 – родился эстрадный певец, Народный артист Таджикистана Кароматулло Курбанов.

1962 – родился журналист, Лауреат премии имени А.Лахути, генеральный директор Медиа-холдинга «Азия-Плюс» Умед Бабаханов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мароза, днем 4-6 тепла.