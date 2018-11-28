Сын знаменитого певца Кароматулло Курбанова, которому завтра исполнилось бы 57 лет, певец Мухаммадрофи Кароматулло даст концерт, посвященный памяти отца.
Концерт под названием «Киссаи дарьё» состоится 29 ноября в Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева.
Как обещает певец, на концерте поклонников его творчества ждут новые песни и новый образ. Вчера певец побывал в эфире радиостанции «Азия-Плюс» и рассказал о деталях предстоящего концерта.
«Я тщательно готовлюсь к концерту, однако Нозия не будет завтра выступать. Мы каждый год в честь своего покойного отца давали совместные концерты. Но в этом году ее нет в городе, и она временно не сможет выйти на сцену», - сообщил он.
Однако, несмотря на это, брат и сестра совсем недавно сняли клип на песню своего погибшего отца под названием «Ишки рухафзо».
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Баррасии дурнамои рушди муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел
Аз се ду ҳиссаи даромади буҷети Тоҷикистонро дар соли оянда андозҳо ташкил медиҳанд
Дастоварди теннисбозони навраси тоҷик дар Малайзия
Сангинтар шудани ҷазо барои ташкили фоҳишахонаҳо дар Тоҷикистон
Дархости шарҳи марги тоҷикистонӣ дар Маскав аз вазири корҳои дохилии Русия
Содироти семент аз Тоҷикистон аз 1 млн. тонна зиёд шуд
Tcell Бобои барфии ҳақиқиро муаррифӣ мекунад – он бунафшранг аст!
Зодаи Тоҷикистон Палатаи федералии кадастрии Русияро ба роҳбарӣ гирифт
Намояндагони Вазорати адлияи Тоҷикистон аз ҳамтоҳои ӯзбеки худ таҷриба меомӯзанд
Тоҷикистон бузургтарин содиротгари пиёз ба Қазоқистон аст
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста