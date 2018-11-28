Эксперты международных компаний International SOS и Control Risks признали Таджикистан страной со средним уровнем риска для путешествий в Центральной Азии.

Данные отмечены на интерактивной карте с оценками рисков для туристов на 2019 год.

Таджикистан внесен в категорию «средний уровень риска». В эту категорию вошли те страны, где, по мнению составителей, происходят периодические политические беспорядки, насильственные акции протеста, мятежи и террористические акты.

«Путешественники и международные организации могут столкнуться с риском сектантского или расового насилия и преступлениями в этих странах», - отмечается в пояснении к карте.

Между тем, граничащие с Афганистаном районы Таджикистана и вовсе отнесены в категорию с высоким уровнем опасности: в таких странах, как пишут эксперты, наблюдается высокий уровень преступности, есть вероятность столкновений на религиозной и этнической почве, а также атак на иностранцев и выступлений против правительств стран.

Таджикистан также отмечен на карте, как «Страна высокого медицинского риска». По мнению экспертов, основные службы экстренной помощи и стоматологическая помощь могут быть доступны, однако специализированный уход ограничен.

«Лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, могут быть ограничены. Серьезные инфекционные заболевания, такие как брюшной тиф, холера, лихорадка и малярия, могут представлять угрозу», - отмечается в комментариях к карте.

Из стран Центральной Азии признан самой безопасной страной Узбекистан.

Остальные страны региона - Казахстан, Кыргызстан, Россия, Турция, Индия и Израиль получили категорию среднего уровня опасности для туристов, как и Таджикистан.

Кстати, Кыргызстан, а вернее, его юго-западные районы, также относятся к категории с высоким уровнем опасности в отличие от центральной части, которая отмечена на карте, как "средний уровень риска".

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