Парламентская делегация Таджикистана во главе с председателем комитета по экономике и финансам Шарифом Рахимзода сегодня отбыла в Брюссель.

Таджикские депутаты примут участие в очередных заседаниях комитета по сотрудничеству парламента Таджикистана и Европарламента, а также группы дружбы Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и парламента Бельгии, сообщили «АП» в пресс-службе нижней палаты парламента Таджикистана.

Участники заседания комитета по сотрудничеству парламентов Таджикистана и Евросоюза обменяются мнениями по таким актуальным международным и региональным проблемам, как борьба с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, экстремизмом и коррупцией, по ситуации в Афганистане, охране границ, а также по вопросам приоритетных стратегических целей Таджикистана – достижение энергетической независимости, обеспечение продовольственной безопасности и укрепление коммуникационных маршрутов.

С коллегами и Бельгии таджикские депутаты обсудят перспективы сотрудничества в сфере парламентаризма, сообщили в пресс-службе.

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