В Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 27 ноября состоялось второе специальное совместное мероприятие высокого уровня «ООН и ШОС: сотрудничество во имя укрепления мира, безопасности и стабильности».
В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального секретаря ШОС Р.Алимова, Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, Постоянного представителя Кыргызской Республики при ООН М.Молодоисаевой (от имени председательствующего в ШОС государства), Директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоева, заместителя Генерального секретаря ООН, руководителя Контртеррористического управления ООН В.Воронкова, а также директора офиса УНП ООН в Нью-Йорке С.Монасебьян.
С заявлениями выступили представители государств-членов ШОС (Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан), а также государств-наблюдателей (Афганистана, Белоруси, Ирана и Монголии) и партнеров ШОС по диалогу (Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки).
Участниками специального совместного мероприятия ООН и ШОС также стали представители Европейского союза, Кубы, Саудовской Аравии, Греции, Мадагаскара, Катара, Бангладеш, Гватемалы и Израиля, а также международных структур и институтов — Международной организации труда, Международного комитета красного креста, Управления ООН по наркотикам и преступности, Организации экономического сотрудничества и развития.
Общее количество участников превысило 100 человек.
В фокусе внимания развернувшейся дискуссии были вопросы дальнейшего наращивания взаимодействия между ООН и ШОС в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности, противодействия традиционным угрозам и новым вызовам, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной трансграничной преступностью.
Особый акцент был сделан на ведущейся в рамках ШОС работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который все чаще используется в качестве инструмента финансовой подпитки международных террористических и экстремистских формирований. В этом контексте вниманию участников спецмероприятия был представлен видео-обзор ведущейся ШОС работы на антинаркотическом треке.
Участники констатировали интенсивное развитие взаимодействия между ООН и ШОС в вопросах поддержания мира, обеспечения безопасности и стабильности, отметили значение организации специальных совместных мероприятий двух организаций для достижения практических результатов.
Первое специальной совместное мероприятие ООН и ШОС состоялось ноября 2016 года. Его результаты способствовали наращиванию практического взаимодействия между ШОС и ООН, ее специализированными институтами и учреждениями. Спецмероприятие прошло в рамках председательства Республики Казахстан в ШОС.
Второе специальное мероприятие организовано в рамках председательства в ШОС Кыргызской Республики.
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