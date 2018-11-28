Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода направил срочную телеграмму главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В ней он просит дать пояснения о причине смерти Илхомуддина Шоева, скончавшегося в отделе полиции района Вешняки города Москвы.

Рамазон Рахимзода попросил руководителя МВД России взять под контроль расследование данного инцидента, сообщается на официальном сайте МВД РТ.

Гражданин Таджикистана, задержанный за разбойное нападение, умер во время допроса в ОМВД по району Вешняки. Инцидент произошел в среду, 21 ноября. Как сообщалось, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По факту была начата служебная проверка, сообщал ранее представитель Главного управления МВД по Москве Максим Колосветов «Ленте.ру».

Упал со стула в наручниках

21 ноября полицейские из уголовного розыска в сотрудничестве с представителями СОБРа задержали на улице Никитинской 18 подозреваемых по делу о разбое в особо крупном размере. Все фигуранты оказались гражданами Таджикистана. Задержанных доставили в ОВД «Вешняки» на востоке Москвы. Среди них был и Илхомуддин Шоев.

Как сообщается на сайте российского информагентства «Версия», во время допроса Шоев упал со стула без чувств прямо в служебном кабинете. Пресс-служба отметила, что покойного предварительно пристегнули наручниками после попыток сопротивления властям.

По сообщениям полицейских, они вызвали бригаду «скорой помощи», однако подозреваемый скончался ещё до их прибытия.

«Во время судебно-медицинского исследования следов побоев или пыток не обнаружено, по предварительному заключению медиков, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщили в полиции.

Родные не верят российской полиции

Между тем Шарофиддин Шоев, отец Илхомиддина, рассказал «Радио Озоди», что его сын с 2015 года находился на заработках в России: «Недавно Илхомиддин звонил и сообщил, что вернется домой уже в ближайшие дни».

Он не верит, что его сын мог быть причастен к разбою. Шарофиддин Шоев не верит и в озвученную полицией версию причин смерти Илхомиддина:

«Никаких проблем с сердцем у него не было. Он вел здоровый образ жизни, занимался спортом. Ну что поделаешь, такова судьба! Я хотел поехать в Россию, но близкие сказали, что нет в этом необходимости. Все говорят, что бесполезно доказать что-то - у них там полиция и врачи заодно».

Родственники Илхомиддина считают, что он, скорее всего, он скончался от побоев в ОВД «Вешняки».

Радио Озоди

Тело мигранта было доставлено на родину 27 ноября, в тот же день он был похоронен в родном селе Бахористон района Рудаки. Сиротами остались четверо несовершеннолетних детей, старшему из которых 14 лет.

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