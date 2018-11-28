Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 12 украинских моряков, задержанных после конфликта с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе.
27 ноября Киевский районный суд Симферополя начал рассматривать ходатайства об аресте украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября российскими пограничниками, сообщает Медуза.
Моряки двух военных катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК — по этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.
Пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы. «После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым», — говорится в материалах следствия, на которые ссылается Новая газета.
Всего было задержано 24 человека, однако их разделили на группы: для 12 человек суд избрал меру пресечения во вторник, для остальных — в среду.
Суд над троими ранеными моряками будет проходить в медчасти воинской части в Керчи.
25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.
После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.
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Krup3
Eto na narushenie grazini. U nih est dvustoronee soglashenie ob izpolvonie etogo proliva. Eti morya yavlyayutsya obshimi dlya oboih stran - est podpisanniy dokument. A+ ogranichivaet sebya tolko russkimi SMI - hotya prichini dlya takogo shaga toje yasni.
Sino3
Какое нарушение границы? :) Посмотрите на карту. Не говоря уже о том, что юридически мало кто признал вообще Крым российским, т.е. даже если принять Крым российским, Керченский пролив Не является границей РФ, а Азовское море не является внуренними водами РФ. Также, как раньше, до 2014 г российские корабли спокойно проходили через этот пролив, также и сейчас этот пролив и Азовское море являются общими для Украины и РФ (это зафиксировано в соглашениях между странами), также это подразумевается по международному праву. Поэтому, никто из украинских моряков не мог нарушать границу РФ, если они захвачены на нейтральной территории атакой и стрельбой.
Российская версия рассчитана на людей, которые верят их массмедиа. Большинство западных стран считает этот инцидент российской агрессией и выразили поддержку Украине.
Неважно 6
Правильно судить их! Не надо нарушать границу.
Krup Неважно 3
A to chto, rossiya uje pochti 5tiy god narushaet granizu Ukraini na vostoke so svoimi voyskami i ubivaet narod eto nichego? Ya nahojus v Ukraine, i prekrasno znayu o chem, kto i chto kak. Novosti rossiskih kanalov uje davno ne smotryu, protivno prosto, kakaya agitazya i kak govoryat na angliyskom "brainwashing" kampaniyu provodyat oni. Esju na vostok ukraini chasto, obshayus s lyudmi, znayu vse kak govoryat "in-side" i to chto pishut russkie SMI, i to cho odno-obrazno kopiruyut i stavyat, k sojaleniyu nashi SMI, eto nebo i zemlya. Te kotorie bili, jili sdes v Ukraine vsyu pravdu. A+ konechno ne budut publikovat eto, no hotyabi, oni uvidyat...
Гость из будущего8
Иностранные СМИ продолжают во всем обвинять Россию. Инцидент в Черном море перед керченским проливом они называют новой агрессией Москвы против Украины, хотя российские пограничники просто остановили незаконное пересечение границы. СМИ пишут, что Россию мало беспокоит ответная реакция Запада, но какая должна быть реакция, если защита границ , это обязанность любого государства?