В Таджикистане стартовала ежегодная глобальная кампания «16 дней активизма против гендерного насилия» - международная кампания, проводимая во всем мире с целью предупреждения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.

В этом году акция «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo началась 25 ноября и завершится 10 декабря, в День прав человека.

Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают 25 ноября, в ООН призвали остановить «глобальную эпидемию» убийств женщин.

В своем обращении по случаю Международного дня за ликвидацию насилия в отношении женщин Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал насилие над женщинами и девочками «позорным клеймом, лежащим на всем обществе», а причину насилия над женщинами он видит в глубоком неуважении к ним со стороны мужчин и неспособности мужской половины признать равноправие женщин, как данность, сообщает Центр Новостей ООН.

Данные статистики печальны:



- одна из трех женщин и девочек подвергается физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, причем чаще всего – со стороны супруга или партнера;



- около 750 млн женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, а 200 млн подверглись калечащим операциям на половых органах;



- женщины и девочки составляют 71 процент всех жертв торговли людьми;



- три из четырех из них подвергаются сексуальной эксплуатации;



- насилие в отношении женщин - одна из главных причин смерти или инвалидности женщин репродуктивного возраста.



И это, увы, далеко не полный список, отмечает Центр новостей ООН.



Дом - самое опасное место для женщины

В прошлом году в мире было убито 87 тысяч женщин. Примерно 50 тысяч из них погибли от рук супруга или партнера или другого члена семьи. Это означает, что в результате домашнего насилия со стороны близких каждый час гибнут шесть женщин. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Доклад об умышленных убийствах был обнародован 26 ноября и приурочен к кампании ООН по борьбе с насилием против женщин.

Глава Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов отметил, что умышленные убийства - одна из главных причин смертности среди мужского населения. Но, по словам главы Управления ООН, женщины являются главными жертвами убийств на почве гендерного неравенства, дискриминации и негативных стереотипов.

По данным ООН, четыре из пяти погибших в результате преднамеренных убийств – мужчины, причем умышленные убийства - одна из главных причин смертности среди мужского населения. В то же время в 95 процентах случаев в роли убийц выступают тоже мужчины.

Наибольшему риску погибнуть от рук мужа или других членов семьи подвержены женщины в Африке: там этот показатель составляет три жертвы на 100 тысяч всего женского населения континента.

В наибольшей безопасности находятся женщины, живущие в Европе. Там при таких обстоятельствах женщины погибают в четыре раза реже, чем в Африке.



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