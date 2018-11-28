В Таджикистане стартовала ежегодная глобальная кампания «16 дней активизма против гендерного насилия» - международная кампания, проводимая во всем мире с целью предупреждения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.
В этом году акция «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo началась 25 ноября и завершится 10 декабря, в День прав человека.
Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают 25 ноября, в ООН призвали остановить «глобальную эпидемию» убийств женщин.
В своем обращении по случаю Международного дня за ликвидацию насилия в отношении женщин Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал насилие над женщинами и девочками «позорным клеймом, лежащим на всем обществе», а причину насилия над женщинами он видит в глубоком неуважении к ним со стороны мужчин и неспособности мужской половины признать равноправие женщин, как данность, сообщает Центр Новостей ООН.
Данные статистики печальны:
- одна из трех женщин и девочек подвергается физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, причем чаще всего – со стороны супруга или партнера;
- около 750 млн женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, а 200 млн подверглись калечащим операциям на половых органах;
- женщины и девочки составляют 71 процент всех жертв торговли людьми;
- три из четырех из них подвергаются сексуальной эксплуатации;
- насилие в отношении женщин - одна из главных причин смерти или инвалидности женщин репродуктивного возраста.
И это, увы, далеко не полный список, отмечает Центр новостей ООН.
Дом - самое опасное место для женщины
В прошлом году в мире было убито 87 тысяч женщин. Примерно 50 тысяч из них погибли от рук супруга или партнера или другого члена семьи. Это означает, что в результате домашнего насилия со стороны близких каждый час гибнут шесть женщин. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Доклад об умышленных убийствах был обнародован 26 ноября и приурочен к кампании ООН по борьбе с насилием против женщин.
Глава Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов отметил, что умышленные убийства - одна из главных причин смертности среди мужского населения. Но, по словам главы Управления ООН, женщины являются главными жертвами убийств на почве гендерного неравенства, дискриминации и негативных стереотипов.
По данным ООН, четыре из пяти погибших в результате преднамеренных убийств – мужчины, причем умышленные убийства - одна из главных причин смертности среди мужского населения. В то же время в 95 процентах случаев в роли убийц выступают тоже мужчины.
Наибольшему риску погибнуть от рук мужа или других членов семьи подвержены женщины в Африке: там этот показатель составляет три жертвы на 100 тысяч всего женского населения континента.
В наибольшей безопасности находятся женщины, живущие в Европе. Там при таких обстоятельствах женщины погибают в четыре раза реже, чем в Африке.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Баррасии дурнамои рушди муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо дар Брюссел
Аз се ду ҳиссаи даромади буҷети Тоҷикистонро дар соли оянда андозҳо ташкил медиҳанд
Дастоварди теннисбозони навраси тоҷик дар Малайзия
Сангинтар шудани ҷазо барои ташкили фоҳишахонаҳо дар Тоҷикистон
Дархости шарҳи марги тоҷикистонӣ дар Маскав аз вазири корҳои дохилии Русия
Содироти семент аз Тоҷикистон аз 1 млн. тонна зиёд шуд
Tcell Бобои барфии ҳақиқиро муаррифӣ мекунад – он бунафшранг аст!
Зодаи Тоҷикистон Палатаи федералии кадастрии Русияро ба роҳбарӣ гирифт
Намояндагони Вазорати адлияи Тоҷикистон аз ҳамтоҳои ӯзбеки худ таҷриба меомӯзанд
Тоҷикистон бузургтарин содиротгари пиёз ба Қазоқистон аст
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста