Заместитель министра юстиции Узбекистан Махмуд Истамов 27 ноября провел встречу с делегацией Минюста Таджикистана, которую возглавляет первый заместитель министра юстиции республики Абдуманнон Холикзода.

Встреча была организована в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного министерствами юстиции двух стран 18 августа 2018 года и направленного на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.

Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в таких направлениях, как формирование и реализация государственной правовой политики, организация деятельности органов юстиции, нотариусов и адвокатов, подготовка и обмен юридическими кадрами, повышение их квалификации, об этом сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Махмуд Истамов рассказал об опыте министерства юстиции Узбекистана в области совершенствования законотворчества, оказания правовой помощи населению, правового воспитания и просвещения граждан, проинформировал о проводимых в стране реформах, в частности, системных и последовательных мерах по укреплению законодательной базы.

Представители Минюста Узбекистана презентовали деятельность, задачи и функции министерства по направлениям нормотворчества, предоставления государственных услуг, правовой пропаганды, а также координации органов нотариата и адвокатуры.

Холикзода дал высокую оценку позитивным изменениям и реформам в области верховенства закона, юстиции, государственных услуг, нотариата и института адвокатуры в Узбекистане.

Визит делегации Министерства юстиции Таджикистана в соседний Узбекистан продлится до 1 декабря. Помимо встреч с руководством Минюста РУ предусмотрены поездки таджикской делегации в Бухару и Самарканд. Гости ознакомятся с деятельностью Центра государственных услуг Бухары, государственной нотариальной конторы №3 и Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Самарканде.

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