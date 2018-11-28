Таджикистан за 9 месяцев 2018 года экспортировал лук в Казахстан в объеме 75 тысяч тонн. По данным Минсельхоза, за 11 месяцев 2018 года в Таджикистане выращено 512 тыс. 644 тонн лука. Эксперты предлагают продать излишки европейским странам.

Таджикистан обошёл Узбекистан по объему экспорта лука на рынок Казахстана, увеличив поставку лука в эту страну ровно в полтора раза больше, чем за тот же период 2017 года, пишет издание East Fruit.

По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, за 11 месяцев 2018 года в Таджикистане выращено 512 тыс. 644 тонн лука.

Всего за этот период Казахстан импортировал 146,8 тыс. тонн лука, больше половины из которых составляет таджикская продукция.

Таджикистан и Узбекистан вместе обеспечили около 99% всех поставок лука на рынок Казахстана в 2018 году.

По оценкам аналитиков EastFruit, цены на лук в Польше выросли до $0,37 за кг. При таком уровне цен на лук в Польше его импорт из Таджикистана и других стран Центральной Азии становится достаточно привлекательным.

В настоящее время в этих странах можно купить качественный лук по $0,10 за кг. Транспортные затраты в случае экспорта ж/д транспортом, будут составлять около $0,15-0,17 центов за кг, что позволяет импортёру получить до 10 центов прибыли на каждом килограмме или до $6 тыс. на вагоне.

В настоящее время предприниматели из Украины уже начали активно интересоваться закупками лука в Центральной Азии для его реэкспорта в страны ЕС, так как цены в других странах Евросоюза ещё выше, чем в Польше.

По словам экспертов EastFruit, у стран Центральной Азии нет опыта в экспорте лука в ЕС и их отпугивает сложная и длительная транспортировка, занимающая более трёх недель. Поставки же автотранспортом на данный момент по-прежнему слишком дорогие.

В Россию не выгодно

Предприниматели из Центральной Азии привыкли экспортировать лук в Россию, поэтому они предпочитают подождать роста цен до необходимого уровня в этой стране.

Однако цены на лук в России пока значительно ниже, чем в Украине и Польше, и перспективы их существенного роста пока не слишком очевидны. По данным портала agroserver.ru, сегодня цены на лук в России не превышают 20 рублей.

Как сообщает Российский статком, импорт лука в Россию из Таджикистана за последний год составил всего 259 тонн.

В структуре импорта лука России по странам на первом месте находится Китай (63%), на втором - Египет (11%). Таджикистан для России является партнёром №23 с долей 0%.

Ранее министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори заявил, что республика в первой половине 2018 года экспортировала около 72 тыс. тонн лука. Это на 18,4 тыс. тонн больше, чем показатель предыдущего года.

Запасы лука в Таджикистане, по утверждению министра, позволяют увеличить его экспорт до 100 тыс. тонн.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus