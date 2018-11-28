Таджикский байкер и путешественник Фарход Калонов, который полгода назад отправился в первое кругосветное путешествие, сегодня отмечает свой день рождения в Париже.

Фарход Калонов уже около 6 месяцев колесит по странам, городам и уголкам земного шара с лозунгом «Мы Таджики-5, Бесконечность не предел».

Он уже проехал на машине 50000 километров и побывал в 37 странах. В общей сложности за время кругосветного путешествия Калонов посетит 50 государств и преодолеет 100 тысяч километров, на что потратит целый год.

Главные цели путешествия, по признанию Фархода, - это поддержка инициативы президента, который объявил 2018 год Годом туризма и благотворительность.

Сегодня он находится в Париже. Здесь он встретился с послом Таджикистана во Франции Джамолиддином Убайдулло, который поздравил первого таджикского путешественника, решившего объехать весь мир.

фото с личной страницы путешественника в ФБ

Следующий маршрут - Гамбург, отсюда он отправит машину на корабле через океан в Южную Америку.

Фарход Калонов активно делится фотографиями, видео и рассказами о своём путешествии на своей странице в соцсети Faceebook.

Фарход Калонов отмечает день рождения на Эйфелевой башне

В честь его дня рождения мы решили собрать несколько его рассказов, заметок и фотографий, чтобы наши читатели узнали его поближе (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред.).

"Тысяча чертей! Он все же существовал!"

" - Тысяча чертей! Он все же существовал!

Шевалье Шарль Ожье́ де Бац де Кастельмо́р, граф д’Артанья́н, посыльный самого Мазарини и мушкетер Людовика IV. ..

Место, окутанное романтикой приключений самого знаменитого гасконца в мире!!!!

"Эхееееейййй Каналья!!!! Тысяча чертей!!!!", - воскликнул бы он, увидев машину с таджикским флагом и номерами в своей деревне!

фото с личной страницы путешественника в ФБ

Дартаньян на самом деле существовал!!! Это не плод воображения французского писателя Александра Дюма...

Это был герой своего времени, сделавший великолепную военную карьеру...

Конечно, многие из его приключений это всего лишь творчество Дюма, но в наших сердцах, и в моем лично он останется навсегда вечно молодым, лихим, немножко безрассудным но всегда фартовым гасконцем, который с подачи Михаила Боярского оставил яркий след в моем юношестве!!!!!!

Спасибо путешественнику Виктору Назарову за помощь в поиске красивейших мест Европы..."

Того

фото с личной страницы путешественника в ФБ

"Откуда ты? Какая страна? Какая-какая?"

Люди удивлённо смотрели то на меня, то на друг друга...Мы даже не знаем где это!!!, - такими словами меня встречали работники консульства на границы Тоголезской Народной Демократической Республики.

Это случалось почти на каждой африканской границе. Здесь в Африке людям нет дел до средней Азии и они даже не знают о существовании многих стран.

Долго вертев мой паспорт и что то долго обсуждая на своём языке, так и не решились дать мне визу на границе, хотя почти для всех туристов получения здешней визы дело 15 минут... Нам надо позвонить!, - сказал работник консульства.

- Куда?

-В МИД Того...

- Зачем?

- Мы первый раз видим гражданина и паспорт Таджикистана. И мы не знаем, как поступить...

- Ну чтож звоните, я уже привык к выкрутасам на границах...

Через пол часа они улыбаясь лепили визу в мой уже потрёпанный десятками границами и отяжелевший от виз и печатей паспорт.

"Мы впишем твою страну вручную в список стран для получения виз, вдруг ещё какой нибудь таджик приедет широко улыбаясь сказал консул ручкой аккуратно водя по желтому и пыльному списку стран..."

Мали

"Только попав в Мали я окончательно понял что нахожусь в Африке. Лайтовый и туристический Марокко сейчас кажется детским лепетом перед жесткой реалии Мавритании. А Мавритания в свою очередь вроде и граничит с Мали но на самом деле так же далека как и Марокко от той Африки которой мы привыкли видеть по телеку и на фотографиях.

И только тут, в Мали я понял, вот она Африка. Вот она настоящая...

Вот эти люди. Вот эта природа. Вот этот своеобразный и красивый язык. Вот они древние обычаи, странная еда, природные песни, звериные танцы и сумасшедшие пляски....

В каждой минуте пребывания тут я чувствую дыхание Африки...

И не всегда оно приятное, но зато честное, чуть чуть дикое, а самое главное настоящее!!!!!!

Да, здесь странам расти и расти. Строить и строить своё когда нибудь красивое будущее. Одно знаю точно, то, что упустили все мы, стремясь к прогрессу, здесь, в Африке люди чтят и уважают, и даже живут как добрые соседи бок о бок с главной силой планеты, с великой матерью природой...

Сто раз я спрашивал себя зачем я здесь, ведь есть десятки стран в которых не приходится боятся ночи, останавливаться в строго отведённых и проверенных местах, не заезжать туда куда нельзя, всегда быть начеку ожидая какого то подвоха, опасностей, трудностей, но почему то именно эти места притягивают туристов, а теперь ещё и меня, своей жизненной силой, первозданной красотой и колоссальной энергетикой.

Именно сюда едут сотни путешественников чтобы увидеть, услышать и почувствовать тот самый дикий зов природы, который сохранил этот странный, иногда опасный, но по своему удивительный и красивый континент....".

Мавритания

"Мавритания оказалась намного суровее лайтового Марокко.

Пустыня здесь жёстче, экономика хуже, постоянный ветер с песком не щадит ни людей ни технику.

Только здесь я наконец то понял что нахожусь в Африке.

Очень не однозначное страна, у каждого из моих знакомых кто здесь побывал совсем разные мнения.

Через каждые 5-10 км стоят посты полиции, и надо заранее приготовить специальную бумажку опросник “fish” которую они требуют. Через 30-тый пост начинаешь уже нервничать от вида очередного поста в расстоянии 2-3 км от предыдущего.

С начала пути в Африке у меня ушло около 60-70 фишей. А это только начало...

Правил дорожного движения нет совсем. Кто первый повернул того и поворот. И не важно это круг, перекрёсток с светофором или двойная сплошная. Парковок тоже нет, кто где хочет там и стоит. Именно поэтому целых автомобилей в стране очень мало. Все побитые и покорёженные. А по обочинам на каждом шагу валяются машины после ДТП. Их так и бросают, они никому не нужны, пустыня их сама заберёт.

Зато Люди здесь добрые и простые, не смотря на очень и очень сложную жизнь. Стараются всегда поздороваться и улыбнуться на французском или на арабском языках.

Всегда угостят каким нибудь фруктом или простым куском хлеба или лепешки.

Ещё один пример искренней и простой доброты:

Я поселился кемпинге у очень хорошего человека по имени Хаж, который в последствии и помогал мне с посольством Сенегала, с устным переводом на встрече с консулом и письменным заполнением анкет, так как здесь никто не говорит на английском, только арабский или французский, и который в конце не взял ни копейки денег за проживание как только узнал о благотворительной цели путешествия. Он же остался ждать официального ответа от посольства Сенегала пока я буду ехать в другие страны Африки. Вот такой простой и хороший человек. В последствии я узнал что он помог многим туристам попавшим в трудное положение в его городе.

Очень странные впечатления оставляет Мавритания. Возможно чтоб понять ее надо здесь родится, а возможно мы привыкли ничего не замечать дальше своего дивана и своей комфортной рамки. А жизнь она оказывается может быть сооооовсем другой, такой не похожей на наш привычный мир и быт..."

"Прощай Африка!" фото с личной страницы путешественника в ФБ

Путешествия продолжаются…

А редакция «АП» поздравляет Фархода Калонова с днем рождения и желает, чтобы каждый день его путешествий дарил яркие впечатления и интересные знакомства! Ровной дороги всегда и везде!

Если вы хотите вместе с таджикским путешествеником объездить весь мир - добро пожаловать на его страничку в соцсети Фейсбук!

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