В начале учебного года лингвистический центр American School открыл свой новый филиал в Душанбе, где теперь можно изучать математику и программирование, а в скором времени еще химию и физику на английском языке, что может помочь в будущем помочь при поступлении и обучении за рубежом.

American School вошел в образовательный рынок страны в мае 2013 года. За пять лет своей деятельности курсы английского языка в ней прошли сотни людей разных возрастов, проживающих в Душанбе и Гиссаре, где расположены уютные классы школы.

Эффективность студентов этого лингвистического центра объясняется тем, что все преподаватели являются уверенными пользователями языка, обучавшимися за рубежом, а также и то, что American School стал первой школой, внедрившей методику ежедневных занятий. По словам директора Центра Азиза Валиева, в вопросе изучения иностранного языка важна систематичность, без которой можно десятилетиями изучать язык, но иметь барьер в устной речи.

- В основе наших курсов по изучению языка лежит новая коммуникативная методика, доказавшая свою эффективность во всем мире. Ее основной принцип заключается в том, что весь процесс обучения направлен на использование языковых навыков в общении. Иными словами, основная задача – преодоление «языкового барьера». Однако это не означает полного отказа от изучения грамматики, лексикологии и фонологии. Этим языковым компонентом в коммуникативной методике отведена важная роль, но они выступают как инструмент, а не предмет изучения.

Результатом обучения по этой методике являются люди, способные думать, говорить по-английски и понимать иностранную речь, - говорит Азиз.

American School предлагает курсы по изучению языка для начинающих и продолжающих. На начинающем уровне мы закладываем базу, обучаем основам языка. На продолжающем уровне мы делаем акцент на использовании сложных грамматических конструкций на практике. В среднем каждый уровень длится около двух месяцев. Дальше наши студенты имеют возможность сдать международный тест на знание английского языка как иностранного TOEFL. Этот тест является обязательным для поступления во многие зарубежные ВУЗы – поделился директор American School.

Он добавил, что часто сталкивается с проблемой, когда выпускники школ всего за 3-4 месяца до поступления в ВУЗы обращаются в American School с просьбой усовершенствовать их английский. Но, к сожалению, этого времени бывает недостаточно. Поэтому он советует начинать изучение языка как можно раньше.

- Знание английского языка в наше время столь же важно, как когда-то, например, было необходимо уметь охотиться и возделывать землю. Именно поэтому мы открыли лингвистический центр. Наша задача – помочь государству в подготовке сильных кадров, которые заявят о себе в международном сообществе. Наша страна богата умными и талантливыми ребятами, но из-за языкового барьера они ограничены жесткими рамками. Если они будут владеть языком, на котором говорит практически весь мир, они смогут получить безупречное образование в лучших университетах мира, а затем вернуться на Родину и применить свои знания здесь. Только так, объединившись, мы поведем нашу страну вперед, - заключил Азиз Валиев.

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