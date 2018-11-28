АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 НОЯБРЯ

1947 - Вышел первый номер журнала «Хочагии кишлоки Точикистон» («Сельское хозяйство Таджикистана»).

2010 - С участием президента Эмомали Рахмона состоялась церемония перекрытия русла реки Вахш для возведения каменно-набросной плотины Сангтудинской ГЭС-2, возводимой ИРИ.

2017 - Таджикский писатель, драматург Абдугаффор Абдуджаббор написал первую театральную пьесу «Назаркарда» (Избранный) о президенте республики Эмомали Рахмоне.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 НОЯБРЯ

1950 – родился оперный певец, Народный артист Таджикистана Владимир Каримов.

1954 – родился доктор филологических наук Равшан Рахмони.

1970 – родился журналист Саидмуроди Ходжазод.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах местами дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, (ночью выше 2200м снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем -4+1

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью -2+3, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.