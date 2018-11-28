Школьница из Душанбе Манижа Тошболтаева, которая стала известной благодаря победе в российском шоу «Удивительные люди», представляет Таджикистан на шоу «Во весь голос» на телеканале «Мир».
Второй сезон музыкального шоу «Во весь голос» для талантливых подростков со всего СНГ стартовал в Москве 16 ноября.
Таджикистан, кроме Манижи, представляют Афзалшо Сафарзода, Фуруг Ниёзова и Тамила Обидова.
Наставником команды из Таджикистана в этом сезоне, как и в прошлом, является таджикский исполнитель Зафар Абдуалимов, который сообщил теоеканалу "МИР", что отобрал на конкурс участников со всего Таджикистана.
Ребята из Таджикистана и Зафар Абдуалимов на первом концерте подарили публике проникновенную песню «Шаби борони».
Таджикская команда, кстати, также уже вручила в подарок композитору Виктору Дробышу ковер с его портретом.
Второй сезон телевизионного проекта «Во весь голос» на телеканале «МИР 24» смотрите каждую пятницу в 23:55.
Манижа не только считает, но и поет
Участница проекта Манижа Тошболтаева в прошлом году вместе с Ёсуман Исмонзода прославились своим умением считать в уме на телешоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1».
Первую прозвали «девочкой-радар», вторую – «девочкой-калькулятор» за их способности в математическом счете: Манижа измерила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример, в котором были собраны 100 чисел.
Обе девочки занимаются ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в Душанбе.
Манижа ранее признавалась, что не любила математику, но после того, как стала посещать занятия по ментальной арифметике, ей этот предмет дается с легкостью.
Но мама Манижи – Вероника Коробкина, рассказала «АП», что Манижа увлечена и музыкой.
По ее словам, дочь занимается вокалом и фортепиано с 6 класса.
«Ментальная арифметика помогла ей развить коммуникабельность, она перестала бояться публики и выступать на сцене. А так, любовь к пению у нее с раннего детства. Дома она при удобном случае сидела за фортепиано, всегда выступала на школьных линейках и мероприятиях», - рассказывает Коробкина.
Таджикистан второй раз на этом шоу
В минувшем году в шоу «Во весь голос» стала лучшей воспитанница детской музыкальной студии «Хафтранг», которой руководит солистка группы «Авесто» Тахмина Рамазанова, Амаль Хафизова.
Тогда жюри признало ее «Лучшей солисткой», а «Лучшим солистом» стал Денис Мидоне из Молдовы, в номинации «Лучший музыкальный коллектив» победу одержала команда России, а «Лучшей группой» стал квартет «Жулдыздар» из Казахстана.
Как рассказал Зафар Абдуалимов, сейчас Амаль учится в Москве, она поступила в Институт культуры на эстрадное отделение. По ее признанию, конкурс ей очень помог, она довольна. Амаль в настоящее время работает над первым своим альбомом, выпустила песню «Цунами». Она обещала прийти поддержать участников второго сезона.
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