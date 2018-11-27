Минфин заявляет об увеличении бюджетных расходов на топливно-энергетический комплекс в 2019 году почти на 18%. Однако фактически же на этот сектор в будущем году будет направлено средств почти на 40% меньше.

Представляя в конце минувшей недели проект бюджета-2019 депутатам нижней палаты парламента страны, министр финансов Файзиддин Каххорзода отметил, что расходы на топливно-энергетический комплекс в наступающем году составляют 4,1 млрд сомони, что на 17,8% больше по сравнению с бюджетными расходами на данный сектор в текущем году.

Более половины этих расходов (2,1 млрд сомони) будут направлены на достройку Рогунской ГЭС.

Из бюджета на 2018 год на топливно-энергетический комплекс первоначально было запланировано направить 3,5 млрд сомони.

Однако этих средств из-за нехватки денег на строительство Рогунской ГЭС было недостаточно.

В связи с этим, в начале октября этого года в закон о госбюджете на 2018 год были внесены поправки, согласно которым расходы госбюджета Таджикистана на финансирование топливно-энергетического комплекса в этом году увеличены почти на 3 млрд. 220 млн. сомони (около $342 млн.).

Таким образом, на финансирование топливно-энергетического комплекса до конца нынешнего года будет направлено свыше 6,7 млрд. сомони (более $710 млн.).

Файзиддин Каххорзода тогда в ходе рассмотрения парламентом предложенных поправок в бюджет отметил, что дополнительное финансирование топливно-энергетического комплекса будет осуществляться за счет продажи драгоценных камней и металлов, а также находящихся в распоряжении министерства средств, привлеченных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Министр подчеркнул, что часть выделяемых на топливно-энергетический комплекс бюджетных средств будет направлена на достройку Рогунской ГЭС.

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