Минфин заявляет об увеличении бюджетных расходов на топливно-энергетический комплекс в 2019 году почти на 18%. Однако фактически же на этот сектор в будущем году будет направлено средств почти на 40% меньше.
Представляя в конце минувшей недели проект бюджета-2019 депутатам нижней палаты парламента страны, министр финансов Файзиддин Каххорзода отметил, что расходы на топливно-энергетический комплекс в наступающем году составляют 4,1 млрд сомони, что на 17,8% больше по сравнению с бюджетными расходами на данный сектор в текущем году.
Более половины этих расходов (2,1 млрд сомони) будут направлены на достройку Рогунской ГЭС.
Из бюджета на 2018 год на топливно-энергетический комплекс первоначально было запланировано направить 3,5 млрд сомони.
Однако этих средств из-за нехватки денег на строительство Рогунской ГЭС было недостаточно.
В связи с этим, в начале октября этого года в закон о госбюджете на 2018 год были внесены поправки, согласно которым расходы госбюджета Таджикистана на финансирование топливно-энергетического комплекса в этом году увеличены почти на 3 млрд. 220 млн. сомони (около $342 млн.).
Таким образом, на финансирование топливно-энергетического комплекса до конца нынешнего года будет направлено свыше 6,7 млрд. сомони (более $710 млн.).
Файзиддин Каххорзода тогда в ходе рассмотрения парламентом предложенных поправок в бюджет отметил, что дополнительное финансирование топливно-энергетического комплекса будет осуществляться за счет продажи драгоценных камней и металлов, а также находящихся в распоряжении министерства средств, привлеченных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.
Министр подчеркнул, что часть выделяемых на топливно-энергетический комплекс бюджетных средств будет направлена на достройку Рогунской ГЭС.
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