Четырёх жителей города Душанбе задержали по подозрению в грабеже мобильных телефонов: они отбирали у людей мобильные телефоны и скрывались с места происшествия.
Грабители были задержаны по обращению жителей и после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
Так, задержанными оказались 19-летние Шахром Ярмухаммедов и Сураджи Сайфулло, 18-летний Акбар Астанов и 21-летний Амирджони Аюбджон. При задержании у них были обнаружены два украденных телефона.
«Подозреваемые 30 октября текущего года, применив силу, отобрали мобильный телефон, стоимостью 1,1 тыс. сомони, у жителя столицы Абдулатифа Мансурова. В тот же день банда избила Иброхима Абдуллокулова, отобрав у него мобильник», - отмечается в сообщении УМВД.
В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье 248 (Грабеж) УК РТ, следствие продолжается, которому предстоит выяснить причастность данной группировки к другим преступлениям.
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Alibek1
Парень в белом и синим светом является студентом 2 или 3 курс Нац Университет, Факультет Юридический. Говорят его дядя работает в Правительстве.
KUKU1
РОДИТЕЛИ ДЕБИЛЫ!!! И ДЕТИ В НИХ ЖЕ!!! ПОЧЕМУ НИ РАЗУ НЕ СПРОСЯТ ОТ КУДА ТАКИЕ ВЕЩИ И ВООБЩЕ ОТ КУДА У ЭТИХ ОТМОРОЗКОВ ДЕНЬГИ??? ТАКИЕ ЛИЦА ЕЩЁ СТРАШНЫЕ, САДКАИ СОКИНИ ПОЙТАХТ ШАВЕН АВБОШО!!!