ОАХК «Барки точик» намерена до конца декабря подписать соглашение по второму этапу модернизации Кайраккумской ГЭС с консорциумом компаний, в который входят «General Elecktric Hydro» (Франция), «General Elecktric Renewadle» (Швейцария) и «Cobra Instalaciones Servision SA» (Испания), сообщили "АП" в нижней палате парламента Таджикистана.
В ходе второго этапа модернизации ГЭС предусмотрена замена четырех агрегатов станции. После завершения работ мощность Кайраккумской ГЭС увеличится с нынешних 126 мегаватт до 174 мегаватт.
В парламенте напомнили, что Европейский Банк Реконструкции и Развития и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют Таджикистану пакет финансирования в размере $88 млн. для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки по улучшению электроснабжения.
Кредит ЕБРР составляет $38 млн., кредит Зеленого климатического фонда – $27 млн. и грант ЗКФ $23 млн. для государственной энергетической компании «Барки точик».
Эти деньги будут направлены на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек.
Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон. В 2016 году город Кайраккум был переименован в город Гулистон, а Кайраккумское водохранилище получило название «Бахри Точик» "(Таджикское море"). Проектирование началось в 1940-х годах. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн кВт/ч.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Ғоратгарон зидди пойгоҳҳои заминавӣ дар Тоҷикистон
Иззатулло Шарифзода: “Дар маҳбасҳои Тоҷикистон ошӯб намешавад!”
Собиқ раиси ВМКБ ваколати аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Собиқадори мақомоти амният: Роҳбари нав дар зиндонҳо тартибот ҷорӣ мекунад
Нархи барқу об барои мардум чӣ қадар аст?
Шоиронро насупоред набӯсида ба хок...
Нисфи саноати Тоҷикистонро истихроҷи кӯҳӣ ва электроэнергия ташкил медиҳад
Ҳукумати Русия шумори квотаҳоро ба иҷозаи зисти муваққатӣ кам кард
Фавти тоҷикистонии боздоштшуда дар шуъбаи пулиси Маскав
Имкони то 3,1 млрд. доллар расидани қарзи берунаи Тоҷикистон дар соли оянда
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста