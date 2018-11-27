ОАХК «Барки точик» намерена до конца декабря подписать соглашение по второму этапу модернизации Кайраккумской ГЭС с консорциумом компаний, в который входят «General Elecktric Hydro» (Франция), «General Elecktric Renewadle» (Швейцария) и «Cobra Instalaciones Servision SA» (Испания), сообщили "АП" в нижней палате парламента Таджикистана.

В ходе второго этапа модернизации ГЭС предусмотрена замена четырех агрегатов станции. После завершения работ мощность Кайраккумской ГЭС увеличится с нынешних 126 мегаватт до 174 мегаватт.

В парламенте напомнили, что Европейский Банк Реконструкции и Развития и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют Таджикистану пакет финансирования в размере $88 млн. для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки по улучшению электроснабжения.

Кредит ЕБРР составляет $38 млн., кредит Зеленого климатического фонда – $27 млн. и грант ЗКФ $23 млн. для государственной энергетической компании «Барки точик».

Эти деньги будут направлены на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек.

Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон. В 2016 году город Кайраккум был переименован в город Гулистон, а Кайраккумское водохранилище получило название «Бахри Точик» "(Таджикское море"). Проектирование началось в 1940-х годах. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн кВт/ч.

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