Федерация плавания Таджикистана объявила состав сборной Таджикистана на предстоящий чемпионат мира на короткой воде, который пройдет 11-16 декабря в Ханчжоу (Китай).
В состав национальной команды вошли Фахриддин Мадкамов (баттерфляй – 50, 100 метр), Олимджон Ишанов (на спине – 50 метр, вольный стиль – 50 метр), Карина Климик (баттерфляй – 50 метр, брасс – 50 метр) и Анастасия Тюрина (вольный стиль – 50 метр, 100 метр). Главный тренер - Алишер Чингизов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA.
В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию.
Напомним, национальную федерацию плавания возглавляет министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Именно при его руководстве были созданы хорошие условия для тренировок пловцов, и они, начиная с прошлого года, стали неизменными участниками крупнейших мировых соревнований по плаванию.
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Кулли ахбор
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Гарми44
А зачем они туда едут? Поплавать в красивом бассейне?
Ляпсус Трубецкой2
Таджикская пловчиха Анастасия Тюрина.///////////////
Бу-га-га.
А русские дворники Джамшед и Равшан, недавно стали россиянами по паспорту.
Миродж. Ляпсус Трубецкой15
А в России, все спортсмены русские??????
Что сказал??? Сам хоть понял?
Или мозгом пукнул.
Az Ляпсус Трубецкой39
втюрилась, и стала таджикской. в чем проблема?