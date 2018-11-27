В последние два года в республике участились случаи кражи и поломок оборудования базовых станций сотовых компаний. Компании несут убытки, а жители в окрестностях остаются без мобильной связи и интернета. И иногда это чревато серьезными последствиями.

Для жителей Таджикистана, особенно жителей высокогорной местности, доступ к сотовой связи и интернету создают много удобств в их повседневной жизни.

Однако в последние годы в регионах участились случаи кражи и поломок оборудования базовых станций, что создает проблемы доступа жителей к связи.

Любители бесплатных кондиционеров

Начиная с весны этого года участились кражи кондиционеров с базовых станций сотовых компаний. Например, в начале марта неизвестные украли внешний блок двух кондиционеров в поселке Анзоб города Душанбе. Также по два кондиционера были украдены в марте месяце с базовых станций в кишлаке Киблаи района Рудаки и в кишлаке Шайнаки Чиноро джамоата Джуйбодом района Рудаки.

В феврале прошлого года в поселке Навруз джамоата Чузи Шахринавского района неизвестные вырезали 800 метров оптического кабеля ОКС 16 и похитили из них 300 метров, из-за чего почти сутки была прервана связь жителей района.

В марте этого года на базовой станции в кишлаке «Булбулчашма» города Гиссар злоумышленники взломали замок емкости с дизтопливом и украли оттуда свыше 450 литров солярки. В этот же период в кишлаке Гарми боло Раштского района сломали солнечные панели. Из-за чего отсутствовало питание на оборудование базовой станции. Станция функционировала с потерями и простоями сервиса. У абонентов были перебои в связи. Тогда же в участке Ярхичи-Калъа джамоата Хоит неизвестные сломали внешний блок кондиционера.

Как показывает практика, тех, кто «промышляет» на объектах инфраструктуры операторов связи, можно условно разделить на две группы. Первые - обыкновенные воры, которые не разбираются в оборудовании. Они, как правило, режут «оптику» в надежде найти в ней медь, или воруют оборудование: кондиционеры, аккумуляторы или его фрагменты, например, внешний блок кондиционера, в надежде всё это продать.

Другая категория - это люди, которые, по большей части, разбираются в оборудовании.

По словам специалиста одного из сотовых операторов, который отказался называть своё имя, первых все-таки больше. Люди воруют и потом не знают, что делать со своим «трофеем», потому что кроме оператора, оно никому не нужно.

При этом такое оборудование легко идентифицировать. На каждое устройство операторы на складе вешают баркод. По этому баркоду, оператор может получить соответствующую информацию и в случае чего понять, этот кондиционер принадлежит сотовой компании или нет. Естественно, такими же приёмами владеет и милиция.

«Мегафон Таджикистан»

Дорогая цена воровства

Эти действия со стороны вредителей могут иметь и имеют очень серьезные последствия, как для сотовых компаний, так и для населения, которое обслуживает базовая станция, считает эксперт по техобслуживанию одной из сотовых компаний страны.

- Давайте проследим цепочку последствий после кражи, например, кондиционера с базовой станции. Это приводит к повышению температуры внутри базовой станции, что в свою очередь может привести к выходу из строя дорогостоящего телекоммуникационного оборудования. Могут сгореть платы, выйти из строя аккумуляторы БС. Естественно сотовая связь в окрестностях ухудшится, причем сбои в работе одной базовой станции повлияют на качество и скорость соседних, потому что они принимают на себя часть нагрузки отключенной, - говорит специалист.

По его словам, выход из строя телекоммуникационного оборудования приводит к тому, что базовая станция перестает работать и жители этой территории остаются без связи и доступа к интернету.

- Восстановление украденного или испорченного оборудования – это прямые убытки для сотовых компаний. Когда базовая станция выходит из строя – это недополученная выручка компаний. Но это еще полбеды. При возникновении любых несчастных случаев или чрезвычайных происшествий, будет невозможно оперативно связаться ни со скорой помощью, ни с пожарной службой. А это, не дай Бог, может привести к человеческим жертвам, потери имущества, например, во время пожара. Все это может произойти вследствие кражи кондиционеров, - считает эксперт.

«Мегафон Таджикистан»

Как решают эту проблему операторы?

Как рассказал нам источник в таджикской сотовой компании, с воровством сталкиваются все операторы без исключения. Заявления обо всех таких случаях обязательно направляются в милицию.

Затем начинается длительное разбирательство, поиски воров. Кого-то, возможно, даже находят. Однако, в большинстве случаев злоумышленникам удается уйти от ответственности.

МЕЖДУ ТЕМ

Юрист: Порча имущества и сбыт ворованного также уголовно наказуемо

В юридической компании «Химоя» нам сообщили, что любители легкой наживы могут дорого поплатиться не только за воровство, но и за порчу имущества сотовых компаний или сбыт ворованного оборудования.

- Согласно статье 244 Уголовного кодекса Таджикистана, кража чужого имущества наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчётов либо исправительными работами сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. При опасных рецидивах срок лишения свободы может достигнуть и 12 лет, - сообщили в компании «Химоя».

По словам юристов, наказание ждет и тех, кто наносит вред чужому имуществу или же продает краденое:

- Согласно статьи 255 Уголовного кодекса Таджикистана, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для расчетов или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В то же время, согласно статье 254 Уголовного кодекса Таджикистана, приобретение, хранение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем, наказывается штрафом в размере до пятисот показателей для расчётов либо исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.

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